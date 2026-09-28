Tragedia en Nepal: un alud arrasó un campamento de montaña y dejó cuatro muertos

Un nuevo alud arrasó un campamento base en el monte Himlung, en el centro-norte de Nepal, y dejó al menos cuatro personas muertas y otras 12 desaparecidas. La avalancha ocurrió el domingo 27 de septiembre, mientras un grupo de trabajadores preparaba las instalaciones para recibir a montañistas extranjeros durante la temporada de ascensos de otoño.

El desprendimiento de nieve sepultó las carpas del campamento, ubicado en una zona remota del Himalaya, cerca de la frontera con el Tíbet. La montaña tiene 7.126 metros de altura y se encuentra en el distrito de Manang, una de las regiones afectadas por las intensas precipitaciones de los últimos días.

El primer balance indicaba que habían encontrado dos cuerpos y que otras 14 personas permanecían desaparecidas. Sin embargo, durante las tareas de búsqueda de este lunes fueron recuperados otros dos cuerpos, por lo que el reporte actualizado elevó a cuatro el número de fallecidos y redujo a 12 la cantidad de personas que todavía no habían sido localizadas.

El alud sorprendió a trabajadores de una expedición

Al momento de la avalancha, el campamento se encontraba en plena preparación para la llegada de escaladores internacionales. Entre las personas afectadas había guías de montaña y personal nepalí encargado de las tareas de cocina y organización de las expediciones.

Tul Singh Gurung, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal, confirmó que los rescatistas continuaban trabajando en el área para encontrar a los desaparecidos. La organización desplegó especialistas en alta montaña, mientras otros equipos colaboraron con el operativo.

🇳🇵 Una gran sección de la ladera de una montaña se derrumba sobre un río en Nepal tras un masivo deslizamiento de tierra. pic.twitter.com/EsFo8iw3W1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2026

El montañista Mingma G. Sherpa, a cargo de coordinar las tareas, explicó que el mal tiempo demoró el acceso al lugar. Según relató, las condiciones meteorológicas impidieron llegar con mayor rapidez al campamento afectado por el alud, lo que complicó las primeras horas de búsqueda.

Diez personas fueron rescatadas con vida

Además de las víctimas fatales, las autoridades informaron que diez personas lograron ser rescatadas con vida y fueron evacuadas mediante helicópteros. Los cuerpos recuperados durante el primer día también fueron trasladados por vía aérea hasta Katmandú.

Los restos de las víctimas fueron llevados al Hospital Universitario Docente de la Universidad Tribhuvan. Mientras tanto, los equipos especializados continuaron revisando el sector sepultado por la nieve para intentar localizar a los trabajadores que permanecían desaparecidos.

A massive landslide has struck Nepal and the footage is hard to believe It looks like an entire mountain collapsed in seconds pic.twitter.com/P3vUPZMj6X — Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026

El operativo se desarrolla en un terreno montañoso de difícil acceso. La lluvia, las condiciones de la nieve y la visibilidad reducida representan obstáculos para los rescatistas, que deben evaluar permanentemente la seguridad del área antes de avanzar.

Nepal enfrenta nuevas emergencias por las lluvias

La tragedia ocurrió en medio de una sucesión de fenómenos meteorológicos que afectan a Nepal. Durante el fin de semana, el distrito de Manang también registró inundaciones y deslizamientos de tierra vinculados con las fuertes precipitaciones.

La agencia nacional de gestión de desastres informó que, entre el jueves y el domingo, otros incidentes relacionados con el clima provocaron 21 muertes y dejaron cinco personas desaparecidas en distintas regiones del país. Esas víctimas corresponden a emergencias diferentes de la avalancha registrada en el Himlung.

El nuevo alud se produjo pocas semanas después de las inundaciones y deslizamientos de agosto, que dejaron más de 1.400 muertos en el país. Mientras Nepal continúa las tareas de recuperación por aquella catástrofe, los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de los desaparecidos en el campamento del Himalaya.