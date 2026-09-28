Entre Ríos actualizó la normativa para la planificación del personal de Enfermería

La planificación del personal de Enfermería en Entre Ríos fue actualizada por el Ministerio de Salud provincial mediante la Resolución Nº 4908/26, que establece nuevos criterios para la organización horaria, dotación, turnos y distribución de los trabajadores en los establecimientos dependientes de la cartera sanitaria.

La medida reemplaza la Resolución Nº 2205/19 y busca corregir desfasajes normativos para adecuar las disposiciones vigentes a la Ley Nº 10.930, que regula la carrera de Enfermería, y a su Decreto Reglamentario Nº 599/23. Entre los principales ejes aparecen la digitalización, la equidad laboral y la unificación de criterios.

En ese esquema, el Sistema Integrado de Planificación en Enfermería de Entre Ríos (SIPEER) pasa a constituirse como el instrumento central para planificar y anticipar las necesidades de personal. El director general de Enfermería, Martín Nani, sostuvo: "Es esencial que el personal responda a las necesidades de cuidado de Enfermería garantizando continuidad, seguridad y calidad mediante la planificación por día y turno".

Cómo se organizarán jornadas, descansos y licencias

La normativa determina cómo deberán calcularse los descansos y francos correspondientes a feriados y asuetos trabajados. Además, establece un tratamiento específico para las licencias, que serán reconocidas íntegramente como días efectivamente trabajados y quedarán exceptuadas del prorrateo previsto para otras situaciones.

En cuanto a la Licencia Anual Ordinaria (LAO), se calculará sobre las jornadas laborales que el agente deba cumplir durante ese período y no tomando como referencia los días hábiles establecidos para la administración pública.

También se fijan reglas para la organización de los turnos: habrá una sola jornada laboral por día y deberán respetarse al menos 12 horas entre la finalización de un turno y el inicio del siguiente. La planificación podrá contemplar pedidos del trabajador y un fin de semana libre, conciliando esas solicitudes con las necesidades operativas del servicio.

Cambios de turno y situaciones excepcionales

Respecto de los cambios de turno y guardia, Nani explicó que "quedarán regulados y registrados siendo posible que el establecimiento amplíe ese límite mediante un acto administrativo fundado". La normativa también contempla excepciones vinculadas con indicaciones médicas refrendadas por Comisión Médica.

Además, se establecen pautas para responder ante contingencias, como ausentismo imprevisto o incrementos excepcionales de la demanda, con el objetivo de sostener la cobertura de los servicios sanitarios.

Finalmente, para evitar modificaciones unilaterales, la reasignación de unidad, la prolongación de jornada o los cambios en la planificación requerirán la conformidad firmada del agente, que deberá quedar documentada mediante la constancia prevista en el Anexo I de la resolución.