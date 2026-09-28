Extendieron la concesión de 35 aeropuertos del país

El Gobierno aprobó la readecuación del contrato con Aeropuertos Argentina. El acuerdo contempla una inversión adicional de USD 600 millones y fija condiciones para extender la concesión hasta 2056.
El Gobierno nacional aprobó la readecuación del contrato de concesión de Aeropuertos Argentina 2000, empresa encargada de la explotación, administración y funcionamiento de 35 aeropuertos del país. El nuevo acuerdo contempla extender el vínculo hasta 2056, aunque una parte de ese plazo estará condicionada al cumplimiento de compromisos vinculados con una inversión adicional de USD 600 millones.
La medida quedó oficializada este lunes mediante la Decisión Administrativa 27/2026, publicada en el Boletín Oficial. El instrumento aprobó el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual firmada el 1° de septiembre entre el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y Aeropuertos Argentina 2000.
El contrato vigente había sido prorrogado en 2020 por diez años. Ahora, la renegociación estableció un nuevo esquema de plazos e inversiones, luego de que el ORSNA analizara el impacto que tuvo la pandemia de Covid-19 sobre la ecuación económico-financiera de la concesión.
La concesión puede extenderse hasta 2056
Según establece la Decisión Administrativa, el Acta Acuerdo prevé extender la concesión hasta el 13 de febrero de 2056, aunque una parte de ese período dependerá del cumplimiento de determinadas condiciones por parte de la empresa.
En concreto, la concesionaria deberá acreditar antes del 30 de junio de 2027 que dispone de los fondos, créditos o compromisos financieros necesarios para afrontar una inversión directa adicional de USD 600 millones, IVA incluido.
Además, deberá alcanzar el grado de ejecución de las obras establecido en el acuerdo antes del 31 de diciembre de 2031. Si esas condiciones no se cumplen, el propio acuerdo determina que la concesión finalizará el 13 de febrero de 2049.
Una inversión de USD 600 millones en Ezeiza
La documentación publicada en el Boletín Oficial señala que la inversión directa adicional de USD 600 millones estará destinada al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, de Ezeiza.
El plan fue incorporado luego de que el ORSNA evaluara las necesidades de infraestructura para garantizar la capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad de la operación aeroportuaria.
La readecuación también contempla una nueva Proyección Financiera de Ingresos y Egresos hasta 2056, mecanismos de revisión periódica, nuevas metas de inversión y procedimientos para la prevención y resolución de controversias entre el Estado y la concesionaria.
Por qué se renegoció el contrato
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno señaló el impacto que tuvo la pandemia sobre el tráfico aéreo y los ingresos de la concesión. Según los datos incorporados a la resolución, el tráfico internacional cayó 76% en 2020 y 86% en 2021 respecto de 2019.
En el mercado doméstico, las reducciones fueron del 77% en 2020 y del 62% en 2021, mientras que los ingresos totales de la concesión disminuyeron 60% entre 2019 y 2020.
El ORSNA concluyó que esas circunstancias provocaron una distorsión de la ecuación económico-financiera del contrato y evaluó distintas alternativas para su recomposición. Finalmente se avanzó con un esquema que combina modificaciones en el plazo de la concesión, inversiones y otras variables contractuales.
El acuerdo también contempla el cierre de reclamos
Otro de los puntos incluidos en la readecuación contractual es el desistimiento de reclamos administrativos y judiciales comprendidos en el acuerdo.
El proceso de renegociación había comenzado formalmente a fines de 2024. En junio de este año, el Directorio del ORSNA dejó sin efecto un instrumento que había sido suscripto en septiembre de 2025 y dispuso continuar las negociaciones sobre nuevas bases.
Finalmente, el ORSNA y Aeropuertos Argentina 2000 suscribieron el nuevo acuerdo el pasado 1° de septiembre, que posteriormente fue aprobado por los directorios de ambas partes.
La Decisión Administrativa publicada este lunes faculta al ORSNA a adoptar las medidas regulatorias, técnicas y administrativas necesarias para implementar la readecuación y a dictar las normas complementarias que resulten necesarias.