Oficializaron el feriado por la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Gobierno nacional oficializó este lunes el feriado nacional del 9 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de ese mes. La medida, que había sido anunciada previamente, quedó formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La visita del pontífice a la Argentina se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre y fue declarada de interés nacional, al igual que las actividades oficiales, institucionales, protocolares y organizativas relacionadas con su estadía.

El decreto estableció diferentes feriados según las jurisdicciones involucradas en el recorrido. De todos ellos, solamente el lunes 9 tendrá alcance nacional y, por lo tanto, también regirá en Entre Ríos.

Cómo serán los feriados por la visita del Papa

Además del feriado nacional del lunes 9 de noviembre, el Ejecutivo declaró feriado el martes 10 de noviembre en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, el miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, estas dos últimas jornadas no alcanzarán a Entre Ríos ni al resto de las jurisdicciones que no fueron incluidas expresamente.

En los fundamentos del DNU se indicó que la visita requerirá medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación ante la convocatoria prevista durante las actividades del pontífice.

Una unidad especial para organizar la visita

El decreto también creó, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

El organismo tendrá a su cargo la planificación, coordinación y articulación de las acciones necesarias para organizar la visita oficial y cumplir con las obligaciones vinculadas con ella.

La unidad tendrá carácter temporario y una vigencia que no podrá superar los 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto.