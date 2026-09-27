Tini Stoessel le dedicó un emotivo mensaje a Lali Espósito tras su show en River

Las artistas se presentaron durante la noche del sábado en River

Tini Stoessel compartió un mensaje en sus redes sociales después de su sorpresiva participación en el tercer show de Lali Espósito en el Estadio Monumental. La cantante publicó fotografías del encuentro y destacó el vínculo que ambas construyeron a lo largo de los años.

"Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, escribió Tini al comienzo de su publicación, retomando una de las frases que Lali había pronunciado durante el show.

La artista también reflexionó sobre el significado de haber compartido el escenario con su colega: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”.

En ese sentido, recordó el camino que recorrieron juntas y expresó: “Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas”. Además, aseguró que lo ocurrido durante el espectáculo tuvo para ella “un significado muy hermoso y profundo”.

Tini destacó a Lali y a Marilina Bertoldi

En su mensaje, Stoessel también dedicó palabras de admiración a Lali: “Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”.

A su vez, agradeció el recibimiento de su colega y la posibilidad de compartir uno de los momentos más esperados por sus seguidores: “Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre”.

La cantante también mencionó a Marilina Bertoldi, quien se sumó a la presentación: “Dios mío, ¡qué bestia! Un honor haberte conocido. Qué talento, y qué lindo fue compartir juntas”.

El esperado encuentro en el escenario de River

La participación de Tini se produjo durante el cierre de la etapa de “No vayas a atender cuando el demonio llama”, la gira de Lali. La aparición había generado gran expectativa entre los seguidores de ambas artistas, que durante años habían pedido una colaboración entre ellas.

Sobre el escenario, Lali y Tini interpretaron “Like a Virgin”, de Madonna, y aparecieron vestidas de novia, en una referencia a la recordada presentación que la cantante estadounidense realizó junto a Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2003.

Más tarde, Marilina Bertoldi se sumó a la escena y las tres artistas protagonizaron un momento que quedó registrado por las cámaras y los teléfonos del público.

También cantaron “1AMOR”

Después del homenaje a Madonna, Lali y Tini interpretaron “1AMOR”, una de las canciones de Espósito. Antes de comenzar, Tini tomó el micrófono y recordó la influencia que Lali tuvo durante su infancia y sus primeros años de carrera.

“Lali, te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas. Me acompañaste en muchos momentos desde que soy muy chiquita”, expresó.

Lali respondió destacando el significado del encuentro y retomó la frase que luego Tini utilizó en su publicación: “Sos preciosa. Esta invitación, como nos dijimos en privado, es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

El detrás de escena de la presentación

El equipo de Lali también difundió imágenes de los ensayos previos al show. En el video se puede ver a Tini ingresando al estadio con capucha y anteojos oscuros para mantener en secreto su participación.

Durante el backstage, la cantante recordó que conoció a Lali cuando comenzaba su camino con Violetta: “Cuando yo estaba por hacer los primeros Gran Rex con Violetta, me acuerdo que Lali nos vino a dar una charla y yo estaba en modo fan”.

“Hoy, después de 15 años, estar cantando con ella, viviendo esto hermoso en nuestro país, estar cantando esta canción, casarnos el mismo año, ¿qué querés que te diga? Es una locura”, agregó.