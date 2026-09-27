San Salvador: un conductor alcoholizado y sin licencia realizaba maniobras peligrosas

En horas de la mañana, personal del Comando Radioeléctrico de San Salvador fue comisionado a la intersección de calles Angelelli y Presidente Illia, ante el aviso sobre un vehículo que estaría realizando maniobras peligrosas.

En el lugar se interceptó un automóvil Fiat Spazio TR, cuyo conductor, oriundo de esa ciudad, no contaba con la documentación correspondiente. Por tal motivo, se solicitó la presencia de personal de Tránsito Municipal, quienes realizaron el test de alcoholemia, constatándose que conducía con una tasa elevada de alcoholemia y sin licencia de conducir.

Ante esta situación, el vehículo fue retenido y trasladado al depósito judicial, con acompañamiento policial, por infringir las disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y las ordenanzas municipales vigentes, poniendo en riesgo la seguridad de terceros en la vía pública.

Un accidente entre una camioneta y un auto

Un accidente de tránsito se registró este domingo al mediodía en la intersección de la Ruta Nacional 18 y calle Don Feliciano, en San Salvador, donde colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Renault 9.

El siniestro fue protagonizado por dos conductores oriundos de la localidad, quienes fueron trasladados al hospital local para su evaluación médica. Posteriormente, se informó que ninguno presentaba lesiones.

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó los correspondientes test de alcoholemia, ambos con resultado negativo. También trabajó personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.