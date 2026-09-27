Empleados de comercio: cuánto cobrarán en octubre tras el aumento salarial

Los empleados de comercio cobrarán en octubre los salarios correspondientes a septiembre, que incorporarán una suba del 1,9%. Con la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000, los ingresos superarán los $1,3 millones en las principales categorías.
Los empleados de comercio percibirán durante los primeros días de octubre los salarios correspondientes a septiembre de 2026, que incluirán un aumento del 1,9%. Se trata del último tramo de la actualización salarial acordada para el trimestre julio-septiembre.
El incremento forma parte del acuerdo paritario alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), que estableció una suba acumulada del 5,7% para esos tres meses. Los porcentajes se aplican sobre los salarios básicos de junio.
Además, continuará vigente la suma fija no remunerativa de $120.000. De acuerdo con las escalas salariales correspondientes a septiembre, los ingresos totales para trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 se ubicarán entre $1.303.900 y $1.373.514 para las principales categorías de jornada completa.
Cuánto cobrarán los empleados de comercio en octubre
Dentro del personal de Maestranza, la categoría A tendrá un salario total de $1.303.900; Maestranza B llegará a $1.307.292; mientras que Maestranza C alcanzará los $1.319.176.
Para los Administrativos, los montos serán los siguientes: Administrativo A, $1.316.632; Administrativo B, $1.321.729; Administrativo C, $1.326.821; Administrativo D, $1.342.103; Administrativo E, $1.354.836; y Administrativo F, $1.373.514.
En el caso de los Cajeros, la categoría A llegará a $1.320.875; Cajero B, a $1.326.821; y Cajero C, a $1.334.462.
Auxiliares y vendedores: los nuevos salarios
Los trabajadores encuadrados como Auxiliares también recibirán los haberes actualizados. Auxiliar A cobrará $1.320.875; Auxiliar B, $1.329.365; y Auxiliar C, $1.357.383.
Para los Auxiliares Especializados, los salarios serán de $1.331.067 para la categoría A y de $1.346.346 para la categoría B.
Por su parte, los Vendedores tendrán los siguientes ingresos: Vendedor A, $1.320.875; Vendedor B, $1.346.349; Vendedor C, $1.354.836; y Vendedor D, $1.373.514.
Cuánto cobrarán los trabajadores menores de edad
Las escalas también contemplan montos específicos para empleados menores de edad y modalidades de jornada reducida. Para los trabajadores de 16 años con jornada de seis horas, el ingreso será de $1.175.696, mientras que para los de 17 años ascenderá a $1.180.793.
En Maestranza y Servicios con jornadas de ocho horas, los menores de 16 años cobrarán $1.287.783 en la categoría A, $1.288.636 en la B y $1.289.343 en la C. Para los trabajadores de 17 años, los montos serán de $1.290.367, $1.291.182 y $1.291.871, respectivamente.
En el sector Administrativo, los menores de 16 años percibirán $1.287.781 en la categoría A; $1.288.636 en la B; $1.289.490 en la C; y $1.290.367 en la D. Para los de 17 años, los salarios serán de $1.290.367, $1.291.175, $1.292.030 y $1.292.880, respectivamente.
Las escalas para auxiliares menores de edad
Para el Personal Auxiliar de 16 años, la categoría A tendrá un ingreso de $1.288.636 y la B de $1.289.490. En el caso de los trabajadores de 17 años, los montos serán de $1.291.175 y $1.292.032, detalló Iprofesional.
Los Auxiliares Especializados de 16 años cobrarán $1.289.486 en la categoría A y $1.290.367 en la B. Para los empleados de 17 años, las remuneraciones serán de $1.293.792 y $1.294.570, respectivamente.
De esta manera, los salarios que los empleados de comercio recibirán durante octubre incorporarán el último incremento del esquema acordado para julio, agosto y septiembre. Para las categorías principales de jornada completa, los ingresos totales quedarán por encima de los $1,3 millones y alcanzarán los $1.373.514 en los escalafones superiores.