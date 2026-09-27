Créditos hipotecarios UVA: cuánto se paga de cuota tras la baja de tasas de los bancos

Los Créditos hipotecarios UVA volvieron a registrar una baja de tasas durante septiembre de 2026 y las nuevas condiciones ya se reflejan en las cuotas iniciales. Para financiar US$75.000 destinados a la compra de una vivienda, los pagos estimados comienzan en $653.600 y pueden superar los $940.000 mensuales, según la entidad, el interés aplicado y el plazo de devolución.

La competencia entre bancos llevó algunas tasas nominales anuales (TNA) al 6,5%, principalmente para clientes que acreditan sus sueldos en la entidad. Sin embargo, comparar únicamente el porcentaje de interés puede resultar engañoso: un préstamo a 30 años suele tener una cuota inicial menor que otro a 15 o 20 años, pero implica un período más extenso de devolución.

Para establecer una referencia común, el relevamiento toma una propiedad valuada en US$100.000, con financiación del 75%. El comprador debe aportar US$25.000 y solicita el equivalente en pesos de US$75.000. Con un tipo de cambio ilustrativo de $1.350, el capital inicial del crédito asciende a $101.250.000. Las cifras son estimaciones y no constituyen una oferta personalizada de los bancos.

Cuánto se paga de cuota en cada banco

De acuerdo con el relevamiento publicado por Ámbito, Banco Nación presenta una primera cuota estimada de $653.600, con una tasa del 6,7% y un plazo de 30 años. Le siguen Banco Ciudad, con $684.800 al 6,5% y 25 años, y BBVA, con $708.000 al 7,5% y un período de devolución de 30 años.

Para ese mismo monto de préstamo, Banco Provincia registra una cuota inicial estimada de $755.200, con una tasa del 6,5% a 20 años. En ICBC, el pago alcanza los $779.600, al 6,9% y también a 20 años. Banco Patagonia presenta una cuota de $778.500, con una tasa del 8,5% y un plazo de 30 años.

En Galicia y Credicoop, la primera cuota se ubica en $816.500, con una tasa del 7,5% a 20 años. En Macro asciende a $880.300, bajo las mismas condiciones de interés y plazo. Banco Hipotecario registra $939.300, al 7,5% y a 15 años, mientras que Santander alcanza los $942.800, con una tasa del 7,5% a 20 años. Entre los extremos del relevamiento hay una diferencia de casi $290.000 en el pago inicial.

Qué tasas ofrecen Banco Nación, Ciudad y Provincia

Entre las propuestas relevadas, Banco Ciudad y Banco Provincia presentan tasas del 6,5% para los clientes que cumplen las condiciones de sus respectivas líneas. Banco Nación ofrece una tasa del 6,7% para la adquisición de vivienda única y de ocupación permanente, con posibilidad de devolver el préstamo hasta en 30 años.

La propuesta del Banco Ciudad al 6,5% tiene requisitos particulares: está destinada a la compra de una primera vivienda única, familiar y permanente en la Ciudad de Buenos Aires. Además, la propiedad debe tener una superficie de hasta 80 metros cuadrados y un precio máximo de US$2.800 por metro cuadrado. Por lo tanto, no se trata de una tasa disponible para cualquier inmueble del país.

En los Créditos hipotecarios UVA, la acreditación del sueldo es una condición relevante para acceder a las tasas reducidas. Quienes no cobran sus haberes en el banco pueden encontrar intereses diferentes. También cambian entre entidades el porcentaje máximo de financiación, los ingresos exigidos y las condiciones del inmueble.

Cuánto tiene que ganar una familia para acceder

Los bancos evalúan la relación entre la cuota y los ingresos demostrables del solicitante o del grupo familiar. Si se toma como referencia un límite del 25%, una cuota inicial de $755.200 exige ingresos mensuales cercanos a $3.020.000. Con un pago de $816.500, el ingreso necesario asciende aproximadamente a $3.266.000.

En el ejemplo de Banco Nación, la cuota de $653.600 equivale al 25% de un ingreso familiar de unos $2.614.000. No obstante, cada entidad puede aplicar sus propios criterios de evaluación. Banco Hipotecario, por ejemplo, contempla una afectación máxima del 20%, por lo que puede requerir ingresos superiores para financiar el mismo capital.

Antes de solicitar el préstamo, también debe considerarse el dinero necesario para concretar la operación. A los US$25.000 de anticipo del ejemplo se suman los gastos de escritura, constitución de hipoteca, comisión inmobiliaria e impuestos que correspondan. El presupuesto inicial puede aumentar varios miles de dólares respecto del aporte exigido por el banco.

Además, la baja de tasas no elimina el principal riesgo de los Créditos hipotecarios UVA: el capital adeudado y las cuotas se expresan en unidades que se actualizan según la inflación. Por eso, los importes del relevamiento corresponden a la primera cuota y no representan un pago fijo en pesos durante toda la vida del préstamo. Antes de contratar, es necesario revisar el Costo Financiero Total, los seguros, las condiciones de la cuenta sueldo y las simulaciones de evolución de la deuda.