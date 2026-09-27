Tras el choque de Colapinto, Alpine emitió un fuerte comunicado contra los ataques en redes

Alpine publicó este domingo un comunicado para repudiar los ataques y comentarios de odio que circularon en redes sociales después del accidente protagonizado por Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. La escudería francesa se pronunció luego de una carrera en la que sus dos pilotos quedaron fuera de competencia y pidió respeto tanto para sus integrantes como para sus rivales y otras personas vinculadas a la Fórmula 1.

El incidente ocurrió el sábado, durante la vuelta 36, cuando la carrera se reanudó tras el ingreso del auto de seguridad. El argentino llegó con demasiada velocidad a la primera curva, bloqueó los neumáticos y chocó contra su compañero Pierre Gasly, que marchaba séptimo. El impacto también involucró al McLaren de Lando Norris y los tres pilotos debieron abandonar.

Los comisarios deportivos consideraron que Colapinto fue responsable de la maniobra y le aplicaron una sanción de diez segundos. Como no pudo cumplirla por su abandono, la penalización se convirtió en la pérdida de cinco posiciones en la grilla de su próxima carrera. El piloto reconoció su error y pidió disculpas a sus compañeros, al equipo y a quienes lo acompañan.

El mensaje de Alpine tras las agresiones

En su publicación, la escudería señaló que consideraba necesario volver a expresarse sobre el odio y los abusos en internet después de lo sucedido en Bakú. Aclaró que los mensajes no estaban dirigidos únicamente a uno de sus pilotos, sino también a otros integrantes de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos periodistas y competidores.

“Los errores ocurren cuando se corre al límite”, expresó Alpine, y remarcó que ningún resultado deportivo justifica que una persona sea objeto de comentarios de odio o acoso. El equipo diferenció así las críticas a una maniobra de los ataques personales contra quienes participan de la competencia.

La escudería también aclaró que su pronunciamiento no apunta a una hinchada, nacionalidad ni grupo de seguidores en particular. Consideró que el problema debe ser reconocido por todos los aficionados y manifestó su intención de trabajar junto con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos para combatir las agresiones digitales.

Los antecedentes que motivaron el pronunciamiento

La reacción de Alpine llegó después de varios episodios de hostigamiento en redes sociales. En la carrera anterior, disputada en Madrid, Gasly había recibido amenazas dirigidas tanto a él como a su familia tras una situación en pista con Colapinto. En aquella oportunidad, Flavio Briatore también había repudiado los mensajes.

El accidente de Azerbaiyán volvió a generar enfrentamientos entre usuarios. Norris cuestionó públicamente la maniobra del argentino y pidió una sanción más severa, tras lo cual también recibió mensajes abusivos. El comunicado de Alpine buscó abarcar a todos los afectados, sin distinguir entre pilotos de la misma escudería o de equipos rivales.

La estructura francesa señaló que este tipo de situaciones se ha repetido en las últimas carreras y que no debe normalizarse. En ese sentido, sostuvo que los participantes del campeonato tienen la responsabilidad de expresarse y colaborar en la búsqueda de soluciones para preservar una competencia deportiva saludable.

Cómo quedó Alpine después del choque

Antes del incidente, la carrera ofrecía perspectivas favorables para el equipo: Gasly ocupaba el séptimo puesto y Colapinto se encontraba dentro de los diez primeros. El accidente terminó con el abandono de ambos autos y frustró la posibilidad de sumar puntos en Bakú.

Tras la competencia, Gasly confirmó que había hablado con su compañero y que aceptaba sus disculpas. El francés también expresó su decepción por el resultado colectivo y señaló que analizarían lo ocurrido dentro del equipo para mejorar de cara a las próximas carreras.

Alpine cerró su mensaje reafirmando que continuará trabajando con las autoridades de la categoría para enfrentar el abuso en internet y promover una rivalidad deportiva basada en el respeto. El pronunciamiento llegó en medio de las repercusiones por el error de Colapinto, cuya responsabilidad en el accidente ya fue evaluada por los comisarios deportivos.