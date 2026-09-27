Bangkok enfrenta graves inundaciones: miles de evacuados y calles completamente anegadas

Las autoridades de Bangkok, capital de Tailandia, declararon zona de desastre a toda la ciudad después de casi 48 horas de lluvias torrenciales que provocaron graves inundaciones, anegaron viviendas y comercios y generaron serias complicaciones en el tránsito. La medida fue anunciada el sábado 26 de septiembre y comprende los 50 distritos de la capital.

Entre la tarde del jueves y la mañana del sábado se registraron cerca de 300 milímetros de precipitación en distintos sectores. El volumen de agua saturó los canales y superó la capacidad de drenaje en varias zonas, especialmente en el este de la ciudad. Numerosos automóviles quedaron atrapados en calles inundadas y los vecinos debieron desplazarse a pie por sectores donde el agua alcanzaba las rodillas e incluso la cintura.

La declaración de desastre permite a los organismos públicos y administraciones locales aplicar medidas extraordinarias, coordinar la asistencia y agilizar los trabajos de respuesta. Inicialmente, la emergencia había sido reconocida en tres distritos, pero la continuidad del temporal llevó a extenderla a toda Bangkok.

Calles inundadas y canales al límite de su capacidad

Los sectores más comprometidos se encuentran en el este de la capital y en las áreas próximas a los canales. El agua ingresó a viviendas, restaurantes y locales comerciales, mientras las autoridades trabajaban para reducir los niveles en las principales vías de circulación.

Al menos 13 grandes arterias registraron inundaciones durante el sábado. Las estaciones de bombeo funcionaron a máxima capacidad y se desplegaron operativos para retirar el agua acumulada. También se prepararon cerca de un millón de bolsas de arena destinadas a proteger propiedades y reforzar las zonas más expuestas.

JUST IN: Bangkok, Thailand declares state of disaster in all 50 of the city's districts amid severe flooding. pic.twitter.com/Q2r46FKcVH — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 26, 2026

“Nuestro problema es que los canales están llenos”, explicó el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt. El funcionario recomendó a los habitantes evitar desplazamientos innecesarios y pidió a quienes viven cerca de los cursos de agua que trasladen sus pertenencias a lugares elevados.

Miles de evacuados y asistencia a los afectados

Uno de los primeros balances difundidos durante el sábado indicó que aproximadamente 980 personas permanecían alojadas en refugios temporales y que otras 36, con necesidades especiales de atención, habían sido trasladadas preventivamente a hospitales. Posteriormente, un reporte de la agencia Bernama elevó a unas 4.200 las personas evacuadas.

Las autoridades habilitaron espacios de alojamiento y desplegaron personal de emergencia para asistir a los vecinos. Las imágenes difundidas desde Bangkok mostraron motociclistas intentando avanzar entre el agua, vehículos parcialmente sumergidos y personas utilizando distintos elementos para trasladarse por las calles anegadas.

#BREAKING: 🇹🇭 Bangkok declared a disaster zone after nearly 300mm of rain flooded all 50 districts. Stay home as canals overflow#BangkokFloods #Thailand pic.twitter.com/Y7DIIzms2c pic.twitter.com/J00ZwDxFJa — Twilight (@TwilightDewy) September 26, 2026

La emergencia también obligó al primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, a interrumpir un viaje a Londres para regresar al país. El temporal no se limitó a la capital: según el balance oficial difundido el sábado, las inundaciones afectaban a 21 provincias de Tailandia y a más de 84.000 personas.

Cuándo podría mejorar la situación en Bangkok

El gobernador informó durante la tarde del sábado que la situación comenzaba a estabilizarse, aunque advirtió que la recuperación dependerá de la evolución del tiempo. Si cesan las lluvias intensas, estimó que podrían necesitarse entre dos y tres días para retirar el agua acumulada en los sectores inundados.

El Departamento Meteorológico de Tailandia anticipó que las precipitaciones podrían continuar hasta este domingo 27 de septiembre por la combinación de un sistema de baja presión y el fortalecimiento del monzón del sudoeste. Las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de nuevas inundaciones y desbordes.

La capital tailandesa atraviesa el período de mayor actividad de su temporada de lluvias, pero septiembre registró precipitaciones particularmente elevadas. Entre el 1° y el 25 del mes se acumularon 487 milímetros, frente a un promedio histórico cercano a los 269 milímetros. Mientras continúan las tareas de drenaje y asistencia, la evolución de las próximas horas será determinante para establecer cuándo podrán normalizarse las actividades en Bangkok.