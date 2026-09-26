Tini Stoessel y Lali Espósito sorprendieron en River: cantaron juntas vestidas de novia

Tini Stoessel y Lali Espósito protagonizaron uno de los momentos más destacados de la noche en River Plate. Durante el tercer recital de Lali en el estadio, las cantantes aparecieron vestidas de novia y compartieron el escenario para interpretar dos canciones.

La primera fue “Like a Virgin”, una versión que sorprendió al público por el particular look de ambas artistas. La aparición de Tini como invitada generó una ovación y rápidamente las imágenes del momento comenzaron a circular en las redes sociales.

Las palabras de Tini para Lali

Después de la presentación, Tini agradeció la invitación y destacó la importancia que tuvo para ella compartir el escenario con Lali.

“Gracias por haberme dado este espacio en tu gran fiesta del pop. Para mí es un gran honor estar acá”, expresó la cantante.

También recordó los años de trayectoria de Lali y la influencia que tuvo durante su infancia: “Me acompañaste en muchos momentos desde que soy chiquita. Para mí es un honor estar acá acompañándote, cantando al lado tuyo, verte trabajar desde que eras pequeña y ver todo lo que lograste”.

Lali: “Por las niñas que fuimos”

Lali, por su parte, también dedicó unas palabras a Tini y destacó el recorrido que ambas realizaron desde sus comienzos en el mundo artístico. “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, expresó la cantante frente al público de River.

La frase fue acompañada por una ovación de los espectadores, que celebraron el encuentro entre las dos referentes del pop argentino.

Después de interpretar “Like a Virgin”, Tini y Lali continuaron juntas sobre el escenario para cantar “1Amor”.

En esta segunda presentación también participó Marilina Bertoldi, quien acompañó la canción con la guitarra. El cierre incluyó un beso entre las tres artistas.