Gualeguaychú: un hombre resultó herido tras volcar con su auto

Un hombre de 32 años resultó lesionado este sábado por la noche tras protagonizar un vuelco en Gualeguaychú. El siniestro ocurrió alrededor de las 21:35, en inmediaciones de la Rotonda del Cristo, sobre el acceso sur y calle Juan Benedetti.

Personal de Comisaría Sexta intervino en el lugar luego de recibir el aviso sobre el hecho. Por causas que todavía se intentan determinar, un Toyota Corolla terminó volcando y quedó entre los árboles, sobre el margen norte de la ruta.

Trasladaron al conductor al hospital

El automóvil era conducido por un hombre de 32 años, quien se encontraba como único ocupante al momento del siniestro.

Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

Como consecuencia del vuelco, debió ser asistido y trasladado en ambulancia a un nosocomio local para recibir atención médica. Hasta el momento, quedó pendiente determinar el carácter de las lesiones que sufrió.

Realizaron pericias para determinar cómo ocurrió el vuelco

Por disposición de la Fiscalía de Propiedad en turno, se dio intervención a Policía Científica, médico y mecánico policial.

Los especialistas realizaron las pericias correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.