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Gualeguaychú: un hombre resultó herido tras volcar con su auto

El siniestro vial ocurrió durante la noche del sábado en inmediaciones de la Rotonda del Cristo. El conductor, de 32 años, era el único ocupante del vehículo y fue trasladado al hospital de la localidad.

26 de Septiembre de 2026
El automovilista de 32 años resultó herido
El automovilista de 32 años resultó herido Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

El siniestro vial ocurrió durante la noche del sábado en inmediaciones de la Rotonda del Cristo. El conductor, de 32 años, era el único ocupante del vehículo y fue trasladado al hospital de la localidad.

Un hombre de 32 años resultó lesionado este sábado por la noche tras protagonizar un vuelco en Gualeguaychú. El siniestro ocurrió alrededor de las 21:35, en inmediaciones de la Rotonda del Cristo, sobre el acceso sur y calle Juan Benedetti.

 

Personal de Comisaría Sexta intervino en el lugar luego de recibir el aviso sobre el hecho. Por causas que todavía se intentan determinar, un Toyota Corolla terminó volcando y quedó entre los árboles, sobre el margen norte de la ruta.

Trasladaron al conductor al hospital

 

El automóvil era conducido por un hombre de 32 años, quien se encontraba como único ocupante al momento del siniestro.

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Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

 

Como consecuencia del vuelco, debió ser asistido y trasladado en ambulancia a un nosocomio local para recibir atención médica. Hasta el momento, quedó pendiente determinar el carácter de las lesiones que sufrió.

Realizaron pericias para determinar cómo ocurrió el vuelco

 

Por disposición de la Fiscalía de Propiedad en turno, se dio intervención a Policía Científica, médico y mecánico policial.

 

Los especialistas realizaron las pericias correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

Temas:

Gualeguaychú Accidente vuelco
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