Hallaron una antigua bala de mortero en Corrientes y confirmaron que será destruida

Un insólito hallazgo generó preocupación en la localidad correntina de Mocoretá, Corrientes, donde trabajadores municipales encontraron una antigua bala de mortero mientras realizaban tareas de recolección de ramas. El elemento, que por sus características fue tratado inicialmente como un posible artefacto explosivo, quedó bajo intervención de la Justicia Federal de Paso de los Libres.

Tras el aviso, intervino personal de la Brigada de Explosivos de la Dirección General de Lucha contra el Fuego de la Policía de Corrientes, que realizó las tareas correspondientes para determinar las características y el estado del proyectil.

Confirmaron que era una bala de mortero de 81 milímetros

Luego de las pericias, los especialistas determinaron que se trataba de un proyectil de mortero Brant de 81 milímetros, correspondiente a la Fábrica Militar de Armas. De acuerdo con el informe técnico, el artefacto tenía un peso de 3,310 kilogramos y capacidad para una carga de TNT.

Los especialistas constataron además que el proyectil presentaba signos de oxidación total y que no tenía cartucho lanzador ni cargas suplementarias. También se verificó que no poseía espoleta, que se encontraba neutralizada.

Por ese motivo, la Brigada de Explosivos procedió a neutralizar el elemento y trasladarlo con equipamiento de seguridad para su posterior destrucción y disposición final en un área segura.

El hallazgo ocurrió durante la recolección de ramas

El proyectil había sido encontrado por empleados de la Comuna mientras realizaban tareas de recolección de ramas. El objeto llamó la atención por su forma y apariencia, por lo que se activaron los protocolos correspondientes ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un artefacto explosivo.

En un primer momento, las autoridades no podían determinar únicamente a partir de su aspecto si el elemento se encontraba completamente inactivo, por lo que se dispuso la intervención de personal especializado.

La investigación se inició a través de la Comisaría Segunda de Mocoretá, siguiendo directivas de la Fiscalía en turno, y posteriormente quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres.

Revisaron la zona donde apareció el proyectil

Además de constatar y neutralizar la antigua munición, los efectivos especializados realizaron un relevamiento en las inmediaciones del lugar donde había sido encontrada, ubicado en la zona de calle Francisco Poletto y avenida 20 de Abril, en Mocoretá.

El procedimiento tuvo como objetivo determinar si podían existir otros elementos similares o restos de armamento militar en el sector.

El relevamiento finalizó sin novedades y, según informaron las autoridades, la bala de mortero será destruida en un lugar seguro como parte del procedimiento de disposición final del artefacto.