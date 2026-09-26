Creció 12,4% la producción de carne de cerdo y el consumo superó los 20 kilos por habitante

La producción de carne de cerdo en Argentina creció 12,4% durante los primeros ocho meses de 2026 y alcanzó las 592.046 toneladas, frente a unas 527.000 toneladas registradas durante el mismo período del año pasado. El avance estuvo acompañado por un mayor consumo interno y un fuerte incremento de las exportaciones, aunque también aumentó el ingreso de productos importados.

Los datos fueron difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y analizados por Pormag, operador del mercado de comercialización de carne de cerdo, en su informe sobre la evolución de los principales indicadores de la actividad porcina.

Durante agosto se produjeron 76.575 toneladas. La cifra significó una caída del 4% respecto de julio, aunque se mantuvo el fuerte crecimiento cuando se observó el desempeño acumulado desde comienzos del año.

Más producción y consumo de carne porcina

Desde la Secretaría de Agricultura atribuyeron el crecimiento de la producción a las inversiones realizadas en el sector, la ampliación de la capacidad instalada de las granjas, el aumento en la cantidad de madres y el fortalecimiento de los planes sanitarios.

El incremento productivo estuvo acompañado por una expansión del mercado interno. El consumo promedio móvil llegó en agosto a 20,36 kilos de carne porcina por habitante al año, lo que representó un crecimiento interanual del 10,7%. En comparación con julio, el indicador aumentó 1,1%.

Un año antes, el consumo se ubicaba en 18,38 kilos por habitante. La evolución contrastó con la registrada por la carne vacuna: según los datos incluidos en el informe, el promedio móvil de consumo bovino descendió de 50,86 a 46,21 kilos por habitante al año, una baja interanual del 9,1%.

Las exportaciones crecieron 74%

Otro de los datos destacados estuvo relacionado con las ventas al exterior. Entre enero y agosto, Argentina exportó 11.075 toneladas de carne porcina, un 74% más que las 6.360 toneladas registradas durante igual período de 2025.

El crecimiento también se observó durante agosto, cuando los embarques aumentaron 63,5% en comparación con el mismo mes del año anterior y 29,8% frente a julio.

Pese al fuerte incremento porcentual, las exportaciones continuaron teniendo una participación reducida dentro de la producción nacional. Las 11.075 toneladas enviadas al exterior representaron alrededor del 1,9% de las 592.046 toneladas producidas durante los primeros ocho meses.

También aumentaron las importaciones

Al mismo tiempo, crecieron las compras externas. Entre enero y agosto ingresaron al país 43.672 toneladas de carne porcina, un 13,8% más que durante el mismo período de 2025.

En agosto se importaron 5.444 toneladas. El volumen fue 21,8% inferior al registrado en julio, pero resultó 63,7% superior al correspondiente al mismo mes del año pasado.

Según los cálculos de Pormag, los productos importados representaron aproximadamente el 10,5% del consumo aparente de carne porcina a agosto, medido en toneladas equivalentes de res con hueso. Para determinar ese indicador se consideraron la producción nacional, las importaciones y las exportaciones.

Además, se registró una marcada diferencia entre el valor promedio de la carne importada y el de los productos exportados. Las compras externas realizadas entre enero y agosto totalizaron 131,847 millones de dólares, con un promedio de 3.019 dólares por tonelada. Las exportaciones alcanzaron 15,197 millones de dólares, equivalentes a un promedio de 1.372 dólares por tonelada.

La diferencia de precios con Brasil

El informe también puso el foco sobre la competitividad de la producción argentina frente a Brasil, principal referencia regional del sector. Durante agosto, el precio del kilo de cerdo expresado en dólares se ubicó en 1,55 dólares en Argentina y 0,92 dólares en Brasil.

Según el análisis sectorial, la diferencia comenzó a ampliarse desde marzo y se convirtió en uno de los desafíos para la actividad local. Los menores precios internos registrados en Brasil afectaron la rentabilidad de sus productores, pero simultáneamente favorecieron su competitividad para colocar carne en mercados externos, entre ellos Argentina.

Fuente: Bichos de Campo, con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Pormag.