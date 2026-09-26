Presentaron avances en vacunación y educación para la primera infancia

El Gobierno provincial expuso ante UNICEF los resultados de la estrategia de primera infancia. El informe destacó mejoras en los esquemas de vacunación, 105 espacios de cuidado y el crecimiento de la matrícula de sala de tres.
El Gobierno de Entre Ríos presentó ante UNICEF un balance de la ejecución de la estrategia provincial de primera infancia, con resultados en inmunización, acompañamiento a familias vulnerables, desarrollo infantil temprano y ampliación de la oferta educativa para niños de tres años.
El informe fue elaborado por los equipos de la Mesa Interministerial de Primera Infancia, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Humano, junto con representantes del Ministerio de Salud, el Consejo General de Educación y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
Entre los principales datos, se informó que 2.694 niños fueron incorporados al seguimiento nominal de vacunación, que 4.128 niñas y niños asistían a espacios conveniados con el Copnaf y que la matrícula de sala de tres alcanzó a 5.816 alumnos durante 2026.
Seguimiento de los esquemas de vacunación
En materia de inmunizaciones, se presentaron los avances de un sistema de seguimiento nominal destinado a detectar a los niños que tenían esquemas de vacunación incompletos.
La herramienta permitió identificar cada situación, asignar responsables para realizar el seguimiento y comprobar posteriormente los resultados de las intervenciones.
La estrategia contó con seis unidades de seguimiento e involucró a 84 escuelas. En total, fueron incorporados 2.694 niños al análisis nominal.
Los resultados obtenidos en Victoria y Crespo mostraron un crecimiento en la proporción de niños que completaron sus esquemas de vacunación.
En Victoria, el porcentaje pasó del 78,5 al 95,2 por ciento. En Crespo, en tanto, aumentó del 56,4 al 71,4 por ciento.
Entre las dos localidades se registraron 104 niños más con sus esquemas completos respecto de las mediciones anteriores.
Un protocolo ante la negativa a la vacunación
Durante el encuentro también se informó sobre la elaboración de un protocolo provincial para abordar situaciones de reticencia o negativa a la vacunación.
El procedimiento estableció una intervención progresiva de los equipos del Ministerio de Salud y, cuando correspondiera, de los organismos encargados de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La judicialización de los casos fue contemplada como última instancia, luego de agotar las acciones sanitarias, informativas y de acompañamiento familiar.
En el marco del fortalecimiento de las capacidades del personal, la Provincia y la Universidad Autónoma de Entre Ríos desarrollaron la primera Diplomatura en Inmunizaciones.
La propuesta contó con 110 inscriptos. De ese total, 75 personas rindieron la instancia final y 65 aprobaron la capacitación.
Acompañamiento a familias vulnerables
Otro de los ejes del balance estuvo relacionado con el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad.
El trabajo se desarrolló inicialmente junto con los municipios de Federal y La Paz, donde fueron capacitados 35 facilitadores comunitarios.
La formación estuvo orientada al acompañamiento familiar, la promoción de prácticas de crianza respetuosa y el fortalecimiento de los vínculos entre adultos, niñas y niños.
En Federal, la etapa de visitas domiciliarias comenzó a fines de agosto y alcanzó hasta el momento a 12 familias.
En La Paz, los facilitadores completaron la capacitación y quedó pendiente el comienzo de las visitas a los hogares seleccionados.
También se informó sobre el avance del Programa Federal de Primera Infancia en Concordia y Feliciano. En esas localidades estaba previsto comenzar durante octubre con la capacitación de facilitadores comunitarios.
La meta de llegar a 1.000 familias
El Ministerio de Salud presentó además las acciones vinculadas con el Desarrollo Infantil Temprano, mediante una propuesta centrada en las familias y en los entornos cotidianos de los niños.
Las visitas domiciliarias fueron definidas como una herramienta para promover el desarrollo, fortalecer las prácticas de cuidado y crianza y detectar de manera oportuna posibles señales de alerta.
La implementación del programa se realizaría progresivamente en las distintas regiones sanitarias de Entre Ríos.
La primera etapa fijó como objetivo llegar a 1.000 familias mediante el trabajo territorial de los equipos de Salud y de los actores comunitarios.
Espacios de primera infancia en los 17 departamentos
En el área de educación y cuidado, el Copnaf informó que contaba con 105 espacios de primera infancia conveniados en los 17 departamentos entrerrianos.
Los establecimientos recibían financiamiento y acompañamiento técnico y profesional. En total, alcanzaban a 4.128 niñas y niños.
En paralelo, se avanzó con la actualización del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil de Entre Ríos, denominado Rucedier.
El registro tuvo como objetivo reunir información actualizada sobre los espacios destinados a la primera infancia y las condiciones en las que brindaban atención.
Como parte de ese proceso, se rediseñó el manual para la carga de datos y se capacitó a por lo menos 50 nuevos usuarios pertenecientes a 30 localidades.
Al momento de la presentación del balance, 23 municipios se encontraban incorporando información correspondiente a 67 espacios de primera infancia.
Creció la matrícula de sala de tres
La universalización de las salas de tres años constituyó otro de los objetivos incluidos en la estrategia provincial, con una meta establecida para 2027.
El Consejo General de Educación informó que se amplió la oferta en instituciones educativas estatales, con docentes titulados al frente de las salas y acompañamiento pedagógico de directores y supervisores.
La matrícula de niños de tres años pasó de 4.914 alumnos en 2024 a 5.655 durante 2025. Ese incremento representó una suba del 15,1 por ciento.
En 2026, la cantidad de alumnos llegó a 5.816, lo que significó un crecimiento del 2,8 por ciento en comparación con el año anterior.
El sistema educativo de gestión estatal reunió durante 2026 a un total de 29.724 niñas y niños de entre cero y cinco años.
Entre Ríos contaba, además, con 75 Unidades Educativas de Nivel Inicial en funcionamiento, seis en trámite y tres creadas desde el inicio de la actual gestión provincial.
Los responsables de la presentación
Los resultados fueron expuestos por el coordinador de la Mesa de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Humano, Juan Yaryez, y representantes de las diferentes áreas que participaron de la estrategia.
Por el Ministerio de Salud intervinieron el director general Diego Garcilazo, la directora Georgina López y el director general Paulo Capotosti, quienes presentaron los avances vinculados con Epidemiología, Salud Materno Infanto Juvenil, CONE y Regionalización Perinatal.
También participaron la coordinadora del Programa Provincial de Primera Infancia del Copnaf, Cristela Genre Bert; la directora de Nivel Inicial del Consejo General de Educación, Florencia Piñero; y la directora general de Planeamiento Educativo, Marianela Muller.