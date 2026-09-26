“La gente lo primero que hace es robarse la mercadería”, lamentó camionero que volcó en Ruta 14

El camionero que volcó con un cargamento de pollo congelado sobre la ruta nacional 14 habló después de recibir el alta médica y lamentó que numerosas personas se llevaran la mercadería que había quedado esparcida en el lugar. “La gente lo primero que hace es robarse la mercadería”, manifestó.

El accidente ocurrió alrededor de las 5.30 del jueves, a la altura del kilómetro 38 de la autovía, cerca de Gualeguaychú. El joven de 25 años, oriundo de Concepción del Uruguay, conducía un Ford Cargo con semirremolque desde Pronunciamiento hacia el partido bonaerense de San Martín.

El transportista, identificado como Octavio, reconoció posteriormente que sufrió un momento de somnolencia mientras manejaba. Al advertir que perdía el control del vehículo, realizó una maniobra brusca que provocó el vuelco sobre la banquina oeste.

Quedó atrapado en la cabina

El camión terminó con las ruedas hacia arriba y la parte frontal de la cabina sufrió importantes daños. El conductor quedó atrapado y tuvo que ser auxiliado por los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

“Los bomberos me rescataron de la cabina cerca de las 5.30 de la madrugada. Fueron los primeros que llegaron, una media hora después del accidente”, relató el joven durante una entrevista con Telenoche.

Luego del rescate, fue trasladado al Hospital Centenario. Si bien inicialmente se había informado que presentaba lesiones aparentemente leves, los estudios médicos determinaron que tenía una fractura en una de sus muñecas.

“Tuve una operación justamente de la muñeca que tenía quebrada”, contó. Además, señaló que sufrió golpes y hematomas en diferentes partes del cuerpo: “Estoy muy golpeado”.

En el operativo intervinieron personal de la Policía de Entre Ríos, Gendarmería Nacional, Seguridad Vial, Policía Científica y Bomberos Voluntarios. Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia, el tránsito fue organizado sobre uno de los carriles.

Se enteró del saqueo después del alta

Tras recibir atención médica, el camionero regresó a Concepción del Uruguay. Allí se enteró de que numerosas personas se habían acercado al lugar del vuelco y retirado parte del cargamento.

“Ahí me enteré de que había videos, de esto de que la gente estaba queriendo saquear el camión, y después aparecieron videos en los que estaban sacando todo”, expresó.

Las imágenes difundidas mostraron a hombres y mujeres levantando cajones con pollo congelado y trasladándolos desde la banquina. Parte de la carga había quedado dispersa alrededor del camión e incluso dentro de un zanjón.

Consultado sobre las sensaciones que le provocó observar las imágenes, Octavio lamentó la conducta de quienes retiraron los productos. “No tengo palabras, pero esto es lo que pasa siempre. No es solamente ahora. La gente fue y sacó todo; como con cualquier camión que tiene un accidente, la gente lo primero que hace es robarse la mercadería, digamos”, manifestó.

La mercadería había perdido la cadena de frío

El subjefe de la Departamental policial Gualeguaychú, Mauricio Asler, explicó a a R2820 que el cargamento contaba con seguro y que no volvería a ser trasladado por la empresa para su comercialización debido a la ruptura de la cadena de frío.

“En estos casos la gente suele aprovechar la oportunidad para llevarse los productos”, sostuvo el funcionario policial sobre la situación registrada después del vuelco.

El vehículo permaneció sobre la banquina y no fue necesario interrumpir completamente la circulación sobre la ruta nacional 14. No obstante, las autoridades habilitaron un solo carril de manera preventiva mientras se desarrollaron las tareas de rescate, las pericias y el operativo para retirar el camión.