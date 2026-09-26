Piden ayuda para una familia que perdió todo en voraz incendio en Concordia

Piden ayuda para una familia que perdió todo en voraz incendio

Piden ayuda para una familia que perdió todo en un incendio ocurrido el jueves en una vivienda de calle Larroca al 1500, en Concordia. Las llamas destruyeron la propiedad de la familia Ledesma y consumieron prácticamente todas sus pertenencias.

El fuego comenzó alrededor de las 9.30 en una construcción de madera y se propagó rápidamente hacia una casa lindante y un vehículo estacionado frente al lugar.

La vivienda donde se inició el siniestro sufrió pérdidas totales, mientras que la propiedad vecina registró daños parciales. Un automóvil Chevrolet Corsa también fue alcanzado por las llamas.

Un joven resultó con quemaduras

Durante el incendio, un joven de 18 años sufrió quemaduras en las piernas y la espalda. Debió ser trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.

Bomberos y personal policial trabajaron en el lugar para controlar el fuego, asistir a los afectados y evitar que las llamas continuaran propagándose.

Luego de las pericias realizadas en la vivienda, se determinó de manera preliminar que el incendio se habría iniciado accidentalmente como consecuencia de un desperfecto eléctrico.

Qué elementos necesita la familia

Tras perder sus pertenencias, según publicó Concordia Policiales, la familia Ledesma solicitó la colaboración de la comunidad para comenzar a reconstruir su vida cotidiana.

Entre los elementos requeridos se encuentran:

-Ropa.

-Calzado.

-Alimentos no perecederos.

-Artículos de higiene y limpieza.

-Muebles, utensilios y otros objetos que puedan resultar de utilidad.

Quienes deseen realizar una contribución económica podrán transferir dinero al alias ROCIPAY.21

Varios gatos sufrieron quemaduras

El incendio también afectó a varios gatos que se encontraban dentro de la vivienda. Los animales sufrieron quemaduras de gravedad y fueron trasladados para recibir atención especializada.

Permanecían bajo cuidados en la Veterinaria La Herradura, donde necesitaban medicamentos, curaciones y tratamientos para recuperarse de las lesiones.

Las personas interesadas en colaborar con los gastos veterinarios también podrán hacerlo mediante el alias ROCIPAY.21