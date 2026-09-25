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Rosario: una lancha se desprendió de un tráiler y cayó sobre una camioneta

El accidente ocurrió sobre Presidente Perón al 7300 y, pese al impacto, las cinco personas que viajaban en el vehículo solo sufrieron golpes leves.

25 de Septiembre de 2026
La lancha se desprendió del tráiler que la trasladaba
La lancha se desprendió del tráiler que la trasladaba Foto: Rosario3

El accidente ocurrió sobre Presidente Perón al 7300 y, pese al impacto, las cinco personas que viajaban en el vehículo solo sufrieron golpes leves.

Una familia iba al cine cuando una lancha se desprendió del tráiler que la trasladaba y cayó sobre su camioneta. El insólito siniestro ocurrió este viernes cerca de las 19 en Presidente Perón al 7300, en la zona oeste de Rosario.

 

Por razones que se tratan de establecer, la embarcación se desprendió del tráiler que era remolcado por otra camioneta que circulaba en sentido hacia Pérez.

 

Tras quedar suelta, cruzó la calle e impactó contra la parte delantera de la camioneta en la que viajaban cinco personas rumbo a Rosario. Los ocupantes sufrieron golpes leves y un fuerte susto, pero no se registraron heridas de gravedad.

La familia iba al cine

 

Una familiar de los ocupantes relató cómo vivieron el momento del impacto. “Se iban para Rosario a una tarde de cine. Se vieron con la lancha encima, mi suegro pudo maniobrar y ellos están bien. Quedó en el carril contrario”, señaló.

 

La lancha terminó detenida en medio de la calle, mientras que la camioneta recibió el impacto en su parte delantera.

 

El hecho generó sorpresa entre quienes circulaban por la zona, debido a la forma en que la embarcación terminó desprendiéndose del vehículo que la trasladaba.

 

Investigan cómo se desprendió la embarcación

 

Las circunstancias del siniestro quedaron bajo investigación para determinar por qué la lancha se soltó del tráiler y si cumplía con las condiciones necesarias para ser trasladada.

 

“Esperamos que las pericias puedan determinar lo que pasó y las condiciones en que trasladaban esta lancha”, señaló la mujer.

 

El accidente ocurrió sobre Presidente Perón al 7300 y, pese al impacto, las cinco personas que viajaban en la camioneta solo sufrieron golpes leves.

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