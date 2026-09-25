AUH de ANSES: cuánto se cobrará por hijo en octubre de 2026

La AUH de ANSES tendrá un nuevo incremento en octubre de 2026 como consecuencia de la actualización mensual de las prestaciones sociales. Con una suba del 1,66%, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo llegará a $156.588 por cada menor alcanzado por el beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los nuevos valores que regirán durante el décimo mes del año. La actualización comprende además la Asignación por Embarazo, las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones.

El incremento responde al mecanismo de movilidad vigente, mediante el cual los haberes se actualizan mensualmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás. De esta manera, los valores de octubre toman como referencia la inflación de agosto.

Cuánto se cobrará por la AUH en octubre

Con el incremento, la Asignación Universal por Hijo tendrá en octubre un valor bruto de $156.588 por cada hijo. Sin embargo, esa cifra no es la que ANSES deposita íntegramente todos los meses a los titulares.

El organismo paga mensualmente el 80% del beneficio, mientras que mantiene retenido el 20% restante hasta el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Por ese motivo, el pago directo será de $125.270,40 por hijo, mientras que $31.317,60 quedarán retenidos.

Ese porcentaje acumulado puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, con la que las familias acreditan los controles de salud, el cumplimiento del calendario de vacunación y la escolaridad de los niños y adolescentes.

Cuánto cobra una familia según la cantidad de hijos

Como la prestación corresponde a cada hijo que cumple con las condiciones del programa, el monto mensual aumenta de acuerdo con la cantidad de menores que integran el grupo familiar.

Tomando como referencia el pago directo del 80%, una familia con dos hijos alcanzaría $250.540,80 mensuales. En el caso de tres hijos, la suma sería de $375.811,20, mientras que un hogar con cuatro hijos recibiría $501.081,60.

Estos importes corresponden únicamente al pago mensual de la AUH y no contemplan otros programas, complementos o prestaciones que eventualmente puedan corresponder a cada grupo familiar, señaló Infobae.

Cuánto será la AUH por discapacidad

La actualización también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad. En este caso, el valor bruto informado para octubre será de $509.863.

Al aplicarse el esquema de pago del 80%, los titulares recibirán directamente $407.890,40, mientras que los $101.972,60 restantes corresponderán al porcentaje retenido.

A diferencia de la AUH general, la prestación por hijo con discapacidad no está alcanzada por el límite de edad de 18 años, siempre que se mantengan las condiciones requeridas para acceder al beneficio.