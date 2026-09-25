Jubilados de ANSES: supermercados con descuentos y cómo acceder a los beneficios

Los jubilados de ANSES pueden obtener descuentos desde el 10% en supermercados adheridos y sumar promociones bancarias. Para acceder al beneficio no necesitan inscribirse: deben pagar con la tarjeta vinculada al cobro de sus haberes.
Los jubilados de ANSES cuentan con un programa de beneficios que permite ahorrar en compras realizadas en supermercados y otros comercios adheridos de todo el país. La iniciativa alcanza a más de 12.000 puntos de venta y contempla descuentos que parten del 10%, mientras que en determinados productos de perfumería y limpieza el beneficio puede alcanzar el 20%.
El mecanismo no requiere una inscripción adicional. Para acceder, los jubilados y pensionados deben abonar sus compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria en la que perciben sus haberes previsionales.
La modalidad para recibir el ahorro puede variar según el comercio. En algunos establecimientos, el descuento se realiza directamente en la línea de caja y queda reflejado en el ticket, mientras que otras promociones funcionan mediante un reintegro posterior.
Qué supermercados tienen descuentos para jubilados
Las condiciones y días disponibles dependen de cada cadena. Chango Más ofrece un 10% de descuento todos los días de la semana, mientras que Disco, Jumbo y Vea aplican un 10% los lunes, martes, miércoles y jueves.
Coto también contempla un ahorro del 10% de lunes a jueves y Carrefour lo ofrece los lunes, martes y miércoles. En La Anónima y Almacor, en tanto, el beneficio del 10% se concentra en lunes y martes.
Supermercados Día dispone de un 10% de reintegro los lunes. Toledo eleva el beneficio al 15% los jueves y Josimar aplica un descuento del 15% los martes. En algunos casos las promociones no tienen tope de reintegro, aunque las condiciones deben verificarse de acuerdo con cada comercio.
Cómo sumar los beneficios de los bancos
A los descuentos del programa para jubilados pueden agregarse, dependiendo de las condiciones vigentes, promociones de las entidades bancarias. Esta combinación permite ampliar el ahorro, aunque los beneficios financieros suelen tener topes semanales o mensuales.
Los clientes de Banco Nación pueden acceder a un 5% adicional en cadenas seleccionadas al pagar mediante BNA+ MODO con tarjetas habilitadas. El beneficio tiene un límite de $5.000 por semana y de $20.000 mensuales.
Beneficios de hasta el 25% y promociones especiales
Banco Galicia dispone de promociones que pueden alcanzar un 25% de ahorro y contemplan hasta tres cuotas sin interés. El tope mensual informado es de $20.000 para supermercados y de $12.000 para farmacias y ópticas.
Banco Supervielle ofrece los martes un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más mediante tarjeta de débito o pagos con QR. También cuenta con promociones específicas en otros rubros.
Por este motivo, antes de realizar una compra resulta conveniente revisar tanto las condiciones del programa destinado a jubilados como las promociones particulares del banco. Los porcentajes, días, comercios incluidos y topes pueden variar según cada beneficio.