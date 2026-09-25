El precio del petróleo sigue por encima de los US$100 y presiona precios locales

Precio del petróleo y su presión en los combustibles locales

El precio del petróleo se mantiene por encima de los US$100 dólares el barril y presiona sobre el precio de los combustibles en la Argentina.

El barril de Brent operaba al promediar este viernes a US$105,5, con una baja de 1,3% con relación al último cierre.

La continuidad de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán mantiene elevado el precio del crudo y fue una de las causas que motivó el aumento de los combustibles en el país.

Con excepción de YPF, las petroleras aplicaron en las últimas horas alzas de entre 2% y 5%, según la región y el tipo de combustible.

En el caso de la petrolera con mayoría estatal aún no se tomó la decisión de un nuevo ajuste, pero dado el contexto no se descarta que lo haga en las próximas horas.

“Si el petróleo sigue por encima de los US$100 los argentinos vamos a pagar ese precio porque es libre mercado”, sostuvo el CEO de la empresa, Horacio Marín.

No obstante, el directivo dijo que para tomar la decisión se evalúa el contexto en general y no solo las oscilaciones diarias.

En ese sentido, subrayó que el precio del petróleo está en un período de alta volatilidad con subas y bajas de acuerdo a los diferentes acontecimientos que se producen en Medio Oriente.