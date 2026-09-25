Secuestraron seis aeronaves en una causa por 470 kilos de cocaína

Gendarmería realizó allanamientos en cuatro localidades de Tucumán y detuvo a tres hombres. La investigación comenzó tras hallar 470 kilos de cocaína en una camioneta.
Tres hombres fueron detenidos y seis aeronaves quedaron secuestradas en Tucumán durante una serie de allanamientos vinculados con una investigación por el hallazgo de más de 470 kilos de cocaína. Con las nuevas capturas, ya son nueve las personas detenidas en la causa.
Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Tucumán”, en coordinación con el Escuadrón 71 “Aguilares” y otras unidades de Gendarmería Nacional.
Los allanamientos se concretaron en Famaillá, Estación Aráoz, Tafí del Valle y Aguilares, por disposición del Juzgado Federal Nº 1 y la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.
Seis aeronaves entre los elementos secuestrados
Como resultado de los operativos, los investigadores detuvieron a tres hombres y secuestraron seis aeronaves, además de dinero en efectivo, dólares, teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.
También fueron incautados cuatriciclos, motocicletas y equipos de aeronavegación. Todo el material quedó a disposición de la Justicia Federal.
La investigación había comenzado varios meses antes, a partir de un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 157, que derivó en el hallazgo de un importante cargamento de cocaína.
El hallazgo de 470 kilos de cocaína que inició la investigación
El caso se inició el 4 de junio, cuando efectivos de la Sección “Monteros” de Gendarmería controlaron una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 157.
Durante la inspección de la parte trasera del vehículo, los uniformados encontraron 449 paquetes de cocaína que pesaron, en total, 470 kilos y 470 gramos. El conductor quedó detenido en aquel procedimiento.
A partir del hallazgo, las unidades investigativas profundizaron las pesquisas y lograron avanzar sobre otras personas presuntamente vinculadas con la causa. Antes de los últimos allanamientos, otras cinco personas habían sido detenidas.
Ya son nueve los detenidos
Con las cinco detenciones posteriores al procedimiento inicial y las tres concretadas durante los últimos allanamientos, la investigación acumula nueve personas detenidas.
La causa permanece bajo la órbita del Juzgado Federal Nº 1 y la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán, mientras los investigadores analizan la documentación, los dispositivos electrónicos y el resto de los elementos secuestrados.
Uno de los puntos centrales de las nuevas medidas es el secuestro de las seis aeronaves y de equipos de aeronavegación, elementos que quedaron incorporados a la investigación para determinar su eventual vinculación con los hechos investigados. La información oficial difundida hasta el momento no precisó qué utilización habrían tenido las aeronaves.