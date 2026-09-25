Allanaron un club por el robo a un supermercado: el descargo del presidente de la entidad deportiva

Allanaron la sede del Club Colegiales, ubicada sobre calle Perú al 800 de Concordia, en el marco de una investigación por la sustracción de mercadería de un supermercado. El procedimiento -a cargo del personal policial de comisaría segunda- permitió secuestrar prendas de vestir y una botella de fernet consideradas de interés para la causa.

El hecho investigado ocurrió el miércoles en un comercio situado en la intersección de Ramírez y Alvear. Según las actuaciones, dos hombres mayores de edad habrían intentado retirarse del establecimiento con productos ocultos entre sus prendas y sin abonarlos.

Los empleados advirtieron la maniobra y lograron demorar a uno de los sospechosos. El segundo habría forcejeado con un trabajador, lo empujó y escapó con parte de la mercadería antes de la llegada de la Policía.

Identificaron al segundo involucrado

Tras el episodio, el encargado del supermercado presentó la denuncia penal por la sustracción de bebidas alcohólicas y otros productos. Entre los artículos mencionados se encontraban una botella de fernet, fiambres y elementos de higiene personal.

La investigación continuó mediante el análisis de las cámaras de seguridad y la recepción de testimonios del personal. Estas tareas permitieron identificar al segundo sospechoso y reunir elementos para solicitar el allanamiento.

De acuerdo a lo publicado por Concordia Policiales, el hombre identificado sería el dirigente y encargado del Club Colegiales, quien residiría en las instalaciones de la institución. La atribución permanece bajo investigación judicial y no implica una declaración de culpabilidad.

Elementos secuestrados durante el allanamiento

La fiscal Natalia Conti solicitó la medida, que fue autorizada por la jueza de Garantías Gabriela Seró. Durante el registro del predio, los efectivos secuestraron prendas presuntamente utilizadas durante el episodio y una botella de fernet.

El sospechoso fue trasladado a la Jefatura Departamental Concordia para completar su identificación y quedó supeditado a la causa. El otro hombre había sido demorado inicialmente en el supermercado y puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.

Los elementos recuperados y las filmaciones serán analizados para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

El descargo del presidente de la entidad deportiva

En tanto, el presidente del Club Colegiales de Concordia, Ramón Fernando “Chupa” Sosa, cuestionó el allanamiento y sostuvo que los efectivos llegaron al predio en busca de una persona que frecuentaba la institución y que, luego de revisar diferentes sectores, lo trasladaron a una dependencia policial. “Me llevaron y estuve ahí en la Comisaría Central, y me largaron”, relató.

Sosa explicó que los policías le solicitaron ropa y calzado cuyas características figuraban en la orden. Sin embargo, cuestionó que finalmente se llevaran prendas que, de acuerdo con su versión, no coincidían exactamente con la descripción incluida en la medida judicial.

El dirigente también aseguró que en el club no había ningún elemento relacionado con la persona que, según sostuvo, buscaban los investigadores. Además, manifestó su malestar por haber sido trasladado a la dependencia policial.

Cuestionamientos por el operativo y la difusión de imágenes

El presidente de Colegiales consideró desproporcionada la cantidad de personas que participaron del procedimiento. Según afirmó, intervinieron más de 25 efectivos. “Esto es un club, no es la casa de Sosa”, expresó al cuestionar la magnitud del despliegue policial y la exposición pública que tuvo la institución.

Sosa también rechazó la difusión de fotografías y contenidos vinculados con el operativo. Afirmó que esas publicaciones perjudicaron su imagen y repercutieron sobre su familia.

“Es fácil ensuciar a la gente”, manifestó. Finalmente, anticipó que consultaría a un abogado para evaluar posibles acciones judiciales relacionadas con la divulgación de las imágenes y la información del procedimiento.