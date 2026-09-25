Detuvieron por intento de estafa a dos mujeres que pedían dinero para el Garrahan

Un comerciante advirtió que no contaban con documentación que respaldara la campaña y alertó a la Policía. Las sospechosas, domiciliadas en Colonia Avellaneda, fueron identificadas y quedaron supeditadas a una causa por tentativa de estafa.
Dos mujeres fueron identificadas y quedaron supeditadas a una causa por tentativa de estafa después de que presuntamente solicitaran dinero en comercios de Viale, bajo el argumento de encontrarse autorizadas para recaudar fondos destinados al Hospital Garrahan.
El procedimiento se inició a partir del llamado de un comerciante que sospechó de la supuesta campaña solidaria y aportó las características de las mujeres. Personal de la Comisaría de Viale y de la Guardia Urbana Municipal desplegó un operativo que permitió localizarlas.
El jefe de la dependencia policial, comisario Lucas Gutiérrez, explicó que la rápida comunicación del vecino fue determinante para intervenir antes de que se produjera un perjuicio económico.
Apelaban a la sensibilidad de los comerciantes
Según detalló Gutiérrez, las mujeres recorrían locales y se presentaban como personas autorizadas para reunir aportes económicos destinados al reconocido hospital pediátrico. “Andaban dos mujeres manifestando estar autorizadas para recaudar fondos para el Hospital Garrahan”, explicó el funcionario policial a FM Estación Plus Crespo.
El comisario señaló que utilizaban el nombre de la institución para generar confianza y convencer a los comerciantes de que entregaran dinero voluntariamente. “Apelaban a la sensibilidad del comerciante. Ya todos sabemos lo que es en pediatría el Hospital Garrahan, entonces buscaban convencer por ese lado”, indicó.
Sin embargo, las sospechosas no pudieron exhibir credenciales, autorizaciones ni documentación que acreditara la existencia de una campaña oficial vinculada con el establecimiento de salud.
Fueron localizadas durante un operativo
A partir de las descripciones sobre la vestimenta y apariencia de las mujeres, los efectivos comenzaron a buscarlas en diferentes sectores de la localidad.
“Las buscamos en la zona y pudimos identificarlas”, confirmó Gutiérrez. Se trataba de dos mujeres de aproximadamente 40 años, quienes manifestaron tener domicilio en Colonia Avellaneda.
Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de Paraná, ambas fueron trasladadas a la Oficina de Antecedentes Personales para su correcta identificación. También fueron examinadas por un médico policial.
Luego de esas diligencias, quedaron supeditadas a la investigación por el supuesto delito de tentativa de estafa. Hasta el momento no surgieron datos que indicaran que tuvieran antecedentes o que hubieran sido investigadas anteriormente por hechos similares.
Analizarán cámaras y testimonios
Durante el procedimiento se reunieron imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de personas que observaron a las mujeres ingresar a los comercios. Ese material será incorporado a la causa y evaluado por la Fiscalía.
También tomó intervención la División Delitos Económicos, que buscará determinar si las sospechosas realizaron pedidos similares en otros establecimientos o localidades.
“Aprovechan que llegan desde afuera, que no son conocidas, y buscan causar sensibilidad en la población”, manifestó el jefe policial.
Finalmente, Gutiérrez destacó la importancia de que vecinos y comerciantes comuniquen rápidamente cualquier situación sospechosa.
“A la seguridad la hacemos entre todos. Cuando existe un compromiso de los vecinos, los comerciantes y la Guardia Urbana, podemos obtener estos resultados, que también sirven para la prevención diaria”, concluyó.