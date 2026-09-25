Alerta amarilla por tormentas para una zona de Entre Ríos: cuándo llegaría el cambio de tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el domingo 27 de septiembre que comprende a diez departamentos de Entre Ríos. El organismo anticipó fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con abundante lluvia en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

La advertencia comprende a Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. En Paraná, la alerta estará vigente durante la mañana del domingo.

Según el SMN, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Tormentas, granizo y ráfagas

El organismo meteorológico indicó que las tormentas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas intensas.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En el caso de Paraná, la advertencia amarilla se extiende, de acuerdo con la actualización vigente, desde las 6 hasta las 11.59 del domingo.

Cómo estará el tiempo en Paraná

Antes de la llegada de las tormentas, se espera un marcado ascenso de las temperaturas en la capital entrerriana. De acuerdo con el pronóstico del SMN, este viernes habrá una mínima de 13 grados y una máxima de 27, sin probabilidad de precipitaciones.

Para el sábado 26, el organismo prevé una mínima de 13 grados y una máxima de 26, con aumento de la inestabilidad hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 10% y 40%, mientras que podrían registrarse ráfagas de 51 a 59 kilómetros por hora durante la noche.

El cambio más significativo llegará el domingo 27. El pronóstico oficial anticipa una mínima de 16 grados y una máxima de 25, con tormentas durante la madrugada y la mañana. La probabilidad de precipitaciones alcanzará entre 40% y 70% durante las primeras horas, coincidiendo con la vigencia de la alerta amarilla.

La inestabilidad continuará el lunes

Las condiciones inestables podrían extenderse al comienzo de la próxima semana. Para el lunes 28, el SMN pronostica en Paraná una mínima de 15 grados y una máxima de 25, con probabilidades de lluvias de entre 10% y 40%.

El martes se produciría un descenso de las temperaturas, con registros de entre 18 y 21 grados y probabilidad de precipitaciones durante la primera parte de la jornada. También se anticipan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para el miércoles mejorarían las condiciones, con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, una mínima de 12 grados y máxima de 22, mientras que el jueves se espera tiempo estable y soleado, con temperaturas de entre 13 y 21 grados.

Qué se espera en otras ciudades entrerrianas

El escenario de inestabilidad abarcará buena parte de la provincia. En Concordia, que se encuentra dentro del área bajo alerta amarilla, el sábado comenzará con condiciones estables antes del deterioro previsto para el domingo. La ciudad y los departamentos del noreste provincial forman parte de la zona advertida por el SMN.

En Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, que no integran el grupo de diez departamentos incluido en la alerta amarilla informada para el domingo, el sábado también se presentará con aumento de las temperaturas y predominio de condiciones relativamente estables. Los pronósticos consultados muestran para el sábado valores mínimos cercanos a los 15 grados en ambas ciudades.

En Victoria se prevé un sábado cálido y ventoso, con viento del norte que podría alcanzar entre 21 y 35 kilómetros por hora durante las primeras horas.

Recomendaciones ante la alerta

Frente al nivel amarillo, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no sacar residuos y mantener despejados desagües y sumideros. También aconsejó asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento y permanecer en construcciones cerradas durante los fenómenos intensos.

En caso de ingreso de agua a una vivienda, se recomendó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Quienes sean sorprendidos por una tormenta al aire libre deberán buscar refugio en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.