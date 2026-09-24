Quini 6: tras jugar los mismos números desde hacía años, un entrerriano ganó más de $18 millones

Un apostador de Larroque ganó más de $18 millones en el Quini 6 en la modalidad Siempre Sale y generó una fuerte repercusión en la localidad. La apuesta fue realizada en la Agencia Nº 41 El Caburé, cuya responsable, Elisabeth Maciel, contó a Elonce la alegría que provocó la noticia.

"Tuvimos la suerte de dar el premio del Siempre Sale. Hubo un solo ganador en la provincia de Entre Ríos y por suerte cayó en Larroque, en nuestra agencia", expresó Maciel. Según explicó, la persona ganadora lleva varios años realizando la misma jugada.

Se trata de una boleta fija, un dato que la agenciera destacó ante quienes suelen modificar sus números después de varios sorteos sin resultados. "Hace años que la juega el apostador. Así que, para quienes se aburren de jugar los mismos números de siempre, tal vez llega con un poquito de paciencia, como en este caso", manifestó.

Cuánto recibirá el ganador

El premio obtenido supera los $18 millones, aunque ese no será el monto neto que recibirá la persona favorecida. Maciel explicó que, una vez realizados los descuentos correspondientes, el pago rondará los $13 millones.

"Que quede claro que no es lo que va a cobrar el apostador. Lo neto que va a cobrar son $13.320.240", precisó la responsable de la agencia.

La agenciera señaló además que aún no había podido comunicarse directamente con la persona ganadora debido a que se encontraba en una zona rural con dificultades de señal. Sin embargo, ya le enviaron mensajes para comunicarle la noticia.

Una agencia con 46 años de historia

Maciel destacó que El Caburé ya había entregado premios de la modalidad Siempre Sale en otras oportunidades, aunque todavía aguarda poder vender un primer premio de las principales modalidades del Quini 6.

"Cayeron lindos premios en Gualeguay y Gualeguaychú. Nosotros estamos en el medio y parecía que nos pasaban por alto. Ahora aterrizó en Larroque, por suerte", celebró.

La Agencia Nº 41 se encamina además a cumplir 46 años de actividad, ya que funciona desde 1980. Tras el nuevo premio, Maciel aseguró que aumentó el entusiasmo entre los apostadores de la localidad y expresó su deseo de que continúe la buena racha.