Ganó más de $9.179 millones en el Quini 6: cuánto le quedará después de pagar impuestos

Un apostador ganó $9.179.466.652 en el Quini 6, una cifra extraordinaria que vuelve a poner el foco sobre cuánto dinero recibe efectivamente un ganador después de los impuestos. De acuerdo con el mecanismo previsto para los premios de juegos de azar, la retención superaría los $2.500 millones y el beneficiario percibiría alrededor de $6.618 millones.

El afortunado acertó los seis números de la modalidad Revancha del sorteo N° 3410: 05, 07, 12, 20, 24 y 31. La apuesta fue realizada en una agencia de El Talar, partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires.

Aunque el premio anunciado asciende exactamente a $9.179.466.652, esa cifra corresponde al monto bruto. Antes de entregar el dinero se practica la retención impositiva correspondiente, por lo que el ganador recibirá una suma considerablemente menor.

Cuánto deberá pagar en impuestos

El cálculo se realiza en dos etapas. En primer lugar, se toma como base alcanzada por el impuesto el 90% del premio obtenido. Posteriormente, sobre esa cifra se aplica una alícuota del 31%.

En este caso, el 90% de los $9.179.466.652 equivale a $8.261.519.986,80. Sobre ese monto debe calcularse la retención del 31%, que representa $2.561.071.195,91.

De esta manera, una vez realizado el descuento correspondiente, al ganador le quedaría un premio neto estimado de $6.618.395.456,09. En términos prácticos, la carga tributaria representa el 27,9% del pozo bruto.

El cálculo del premio millonario

La cuenta para determinar cuánto dinero recibirá finalmente el apostador puede resumirse de la siguiente manera:

Premio bruto: $9.179.466.652

Base imponible —90% del premio—: $8.261.519.986,80

Retención —31% de la base—: $2.561.071.195,91

Premio neto estimado: $6.618.395.456,09

La diferencia entre la alícuota del 31% y el impacto efectivo del 27,9% sobre el premio total se explica porque el impuesto no se aplica directamente sobre los más de $9.179 millones, sino sobre el 90% de esa cifra.

Por lo tanto, de cada $100 correspondientes al premio bruto, aproximadamente $27,90 son alcanzados por la retención, mientras que alrededor de $72,10 quedan finalmente para el ganador.

El impuesto se descuenta antes de cobrar

El apostador no deberá retirar el premio completo y posteriormente pagar los más de $2.561 millones correspondientes al tributo. La retención se practica antes de que el dinero sea puesto a disposición del beneficiario.

Esto significa que el monto que finalmente recibirá ya tendrá descontada la carga impositiva. Así, pese a haber ganado un pozo superior a los $9.179 millones, tendrá disponibles aproximadamente $6.618 millones.

El mecanismo permite que el tributo correspondiente a los premios de azar sea percibido directamente al momento de efectuar el pago, sin que el ganador deba realizar posteriormente ese desembolso por separado.

Un solo apostador acertó los seis números

El extraordinario premio correspondió a la modalidad Revancha del Quini 6, uno de los juegos de azar más populares de Argentina. Un único cupón consiguió acertar la combinación integrada por los números 05, 07, 12, 20, 24 y 31.

La apuesta fue confeccionada en El Talar y convirtió a su propietario en ganador de uno de los pozos más importantes del juego, aunque la cifra que llegará efectivamente a sus manos será inferior a la anunciada durante el sorteo.

Así, de los $9.179.466.652 ganados en el Quini 6, unos $2.561 millones corresponderían a la retención impositiva y aproximadamente $6.618 millones quedarían finalmente en manos del apostador.