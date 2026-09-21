Argentina consiguió un triunfazo ante Venezuela en el sóftbol masculino de los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina de sóftbol masculino logró un importante triunfo su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al imponerse este lunes por la noche por 9-5 frente a Venezuela, actual campeona del mundo. El encuentro se disputó ante un gran marco de público en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná.

El conjunto dirigido por Gustavo Guerrinieri tuvo un exigente partido ante uno de los principales seleccionados de la disciplina y logró quedarse con una victoria de relevancia para iniciar su camino en la competencia continental.

El partido también estuvo acompañado por una importante cantidad de espectadores que se acercaron al escenario mundialista. Familias, jugadores de clubes locales y seguidores de la disciplina alentaron al seleccionado nacional durante todo el encuentro.

Argentina comenzó con el pie derecho

El seleccionado albiceleste afrontó su presentación luego de que durante los días anteriores se desarrollara la competencia femenina, en la que Argentina también tuvo protagonismo. Ahora, la rama masculina tomó la posta en el diamante paranaense.

El desafío inicial no era menor: enfrente estuvo Venezuela, vigente campeona mundial. Sin embargo, Argentina consiguió imponerse por 9-5 y sumó su primera victoria en los Juegos Suramericanos.

El resultado significó un comienzo positivo para los dirigidos por Guerrinieri, que buscarán sostener su rendimiento durante una competencia que reúne a varios de los principales exponentes sudamericanos de la disciplina.

El próximo desafío será ante Perú

Tras superar a Venezuela, la agenda del seleccionado argentino continuará este martes. Desde las 19, Argentina volverá a presentarse en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel para enfrentar a Perú.

El conjunto nacional buscará sumar una nueva victoria y continuar avanzando en el certamen, nuevamente con el acompañamiento del público paranaense, que tuvo una fuerte presencia durante el estreno.

De esta manera, la Selección Argentina de sóftbol masculino puso segunda en los Juegos Suramericanos 2026 con una victoria por 9-5 ante la campeona mundial y ya concentró su atención en el segundo compromiso del torneo.