Patronato rescató un empate ante Nueva Chicago y se mantiene afuera del descenso

REDACCIÓN ELONCE
El elenco de Paraná lo ganaba con tanto de Renzo Reynaga, de penal, pero posteriormente un insólito gol en contra de Alan Sosa impidió que la visita se llevara tres puntos de oro.
Patronato empató 1 a 1 con Nueva Chicago en el marco de la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional por la noche del lunes.
Tras un reñido primer tiempo, Renzo Reynaga le dio la ventaja al elenco paranaense con un penal. Sin embargo, en el complemento el local entró mejor y se llevó el empate tras un insólito gol en contra.
Patronato consiguió mantenerse afuera del descenso con este resultado. Con 31 unidades, tiene uno más que Chacarita, que hoy por hoy es el último equipo que se va al descenso.
Seguí las incidencias del partido
Franco Meritello tuvo que ser asistido tras una dura infracción en el área de Patronato, pero el jugador rival no fue amonestado.
A los cinco minutos, Salas pateó desde la medialuna y el remate se fue apenas por arriba del travesaño.
Pereyra ganó por la izquierda y descargó para atrás para Barinaga, pero su disparo fue desviado y sin potencia. Con muy poco, el elenco de Paraná es más que el local.
Partido muy trabado e impreciso en los primeros 16 minutos de la etapa inicial. Por ahora, ni un equipo ni otro logran balancear a su favor el trámite.
A los 24 minutos, llegó un pase de Reynaga al vacío para la carrera de Villarreal, pero lamentablemente el arquero logró despejar con lo justo saliendo de su área.
A los 26 minutos, Meritello peleó tras un rechazo de un tiro de esquina, lo agarraron dentro del área y el árbitro cobró penal. Palazzo fue amonestado.
Gol de Renzo Reynaga, que eligió el palo derecho a media altura para vencer a Masuero, que se tiró al otro palo.
Pereyra presionó y recuperó el balón en terreno rival y fue bajado por Palazzo. El elenco visitante pidió la segunda amarilla, pero el árbitro se opuso.
"Renzo Reynaga" Por el gol del jugador de Patronato ante Chicago. https://t.co/Hihk9IaUxb pic.twitter.com/OY276QPS2e— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 21, 2026
Barinaga trató de sorprender desde un disparo lejano en una pelota parada, pero el remate se fue por encima del travesaño.
A los 34 minutos, llegó el primer remate serio de Nueva Chicago. Fue sin fuerza a las manos de Alan Sosa.
A los 37 minutos, llegó un centro de Palazzo que bajó Castro y que por muy poco Cardozo no tradujo en gol.
Reynaga respondió al minuto con un remate dentro del área que por muy poco no se tradujo en gol.
Con muy pocas llegadas por ambos lados, concluyó el primer tiempo 1-0 con el gol de Reynaga.
El local hizo dos cambios con los ingresos de Antúnez y Pérez en lugar de Palazzo y Balbuena para jugar el segundo tiempo.
Antes del minuto del complemento, Sosa tuvo que salir a achicar y tapar el remate de un delantero de Nueva Chicago, que entró más despierto que el Patrón.
Centro venenoso de Rueda que por poco no llegó Barolín. Fue la primera acción de riesgo de la visita en el segundo tiempo. El local, en cambio, sacó a Cardozo.
Nueva Chicago remató de afuera del área y parecía que estaba todo controlado por Alan Sosa, pero terminó metiéndolo dentro de su valla. Ahora el partido está 1 a 1.
A los 12 minutos avisó Patronato tras una recuperación de Pereyra. El elenco paranaense armó una gran jugada con Picco, un centro de Salas y Barolín, de pecho, por poco no metió el balón.
Al minuto, una desconcentración de Meritello casi termina en gol. Perdió el balón en el área grande y Sosa salvó lo que era el 2-1 para el local.
Un pelotazo largo, falló en la marca Génez y un centro atrás por poco no fue gol de Pérez para el local. Afortunadamente, Evangelista tapó el remate.
Maximiliano Rueda fue el primer amonestado en el elenco de Paraná por una dura entrada a un jugador local.
Marcelo Fuentes mueve el banco de suplentes y pone a Facundo Heredia en lugar de Joaquín Barolín, de escaso aporte en el juego esta noche.
En la primera pelota que tocó, Heredia casi la mandó al fondo de la red. Cabeceó solo tras un centro de Salas, pero el remate se fue arriba del travesaño.
A los 28 minutos del complemento, Pereyra se escapó de un defensor y remató al arco, pero el remate se fue lejos del arco.
Dylan Gissi tuvo el tiro del triunfo para el Torito de Mataderos, pero bloqueó muy bien la defensa. La respuesta de la visita fue un nuevo remate de Heredia, que por muy poco no terminó en gol. Partido parejo para los minutos finales.
Fuentes realiza un cambio nuevo en la delantera. Sale el goleador Reynaga e ingresa Hernán Rivero en su lugar. En el local, Zalazar sale y entró Gonzalo Paz.
A los 41 minutos, Rivero bajó el balón y Barinaga pateó al arco, pero cuando parecía destino de gol apareció Gissi para evitar la caída de su arco.
Benjamín Bravo entró en lugar de Valentín Pereyra para jugar los últimos minutos.
Terminó el partido y en Mataderos se repartieron puntos.
Formaciones confirmadas
Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Dylan Gissi, Román Zalazar, Diego Arroyo; Tomás Rodríguez, Alejo González, Evelio Cardozo, Thiago Ocampo; Ramiro Balbuena y Facundo Castro.
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Nahuel Genez; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Joaquín Barolín y Renzo Reynaga.