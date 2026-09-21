Dos jóvenes murieron tras un vuelco en Rincón de los Sauces: el conductor dio positivo de alcoholemia

Dos jóvenes murieron en un vuelco ocurrido este domingo por la mañana sobre la Ruta Provincial 6, en cercanías de Rincón de los Sauces, Neuquén. La camioneta era conducida por un hombre que posteriormente dio positivo en el test de alcoholemia, según informó la Policía.

El siniestro vial se produjo después de las 10, a la altura del camping de Petroleros Jerárquicos. En la Toyota Hilux viajaban cinco personas y, por causas que quedaron bajo investigación, el conductor perdió el control del vehículo.

El comisario Juan Valenzuela explicó que la camioneta circulaba en dirección este-oeste cuando comenzó a dar varios tumbos sobre la calzada.

Identificaron a las víctimas

Como consecuencia de la violencia del vuelco, dos de las acompañantes salieron despedidas del habitáculo y murieron en el lugar.

El Ministerio Público Fiscal identificó a las víctimas como Serena Zalazar, de 17 años, y Milagros Lara, de 20.

Otros dos hombres que viajaban en la camioneta resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a distintos centros asistenciales.

Uno de ellos quedó internado en una clínica de Rincón de los Sauces con múltiples fracturas en las clavículas. Este lunes, la Policía informó que se encontraba fuera de peligro.

Uno de los heridos permanecía en estado crítico

El otro lesionado también fue encontrado fuera del habitáculo de la camioneta. Debido a la gravedad de su estado, fue derivado a un centro de mayor complejidad en la capital neuquina.

De acuerdo con la última información disponible, el paciente continuaba en estado crítico y bajo atención médica especializada.

El conductor fue trasladado al hospital local, aunque no presentó lesiones de gravedad. Posteriormente, fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo, según confirmó Valenzuela.

Las autoridades trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y establecer cómo se produjo el vuelco. La investigación también deberá determinar las responsabilidades del conductor y las condiciones en las que circulaba la camioneta.