Robaron dinero y equipos en seis locales del Mercado Sud: hay "incertidumbre y bronca"

REDACCIÓN ELONCE
El robo en el Mercado Sud de Paraná ocurrió durante la madrugada y afectó a seis de los siete locales. Sustrajeron dinero, celulares, computadoras, tablets y herramientas. Algunas cámaras internas fueron desactivadas y la Policía buscaba determinar cómo ingresaron.
El robo en el Mercado Sud de Paraná afectó a seis de los siete locales ubicados en el espacio municipal de calle Villaguay y Perón. El hecho fue descubierto alrededor de las 6:30 horas de este lunes, cuando trabajadores llegaron al lugar y encontraron abiertos distintos puestos.
Los autores sustrajeron dinero en efectivo de las cajas registradoras, además de celulares, computadoras, tablets y dos cajas de herramientas. Por las características de los objetos elegidos, todos de fácil traslado, se investigaba si participaron varias personas y cómo abandonaron el lugar.
Personal de la Policía de Entre Ríos, Comisaría Segunda y Policía Científica trabajó durante la mañana para levantar huellas y otros rastros. Uno de los puntos que intentaban esclarecer era la forma de ingreso, debido a que, según comerciantes, la puerta principal no presentaba daños importantes.
Cámaras desactivadas y preocupación entre los comerciantes
Natalia Cuello, coordinadora del Mercado Sud, explicó a Elonce que era la primera vez que un mercado municipal sufría un episodio de estas características. "Nos encontramos con que habían ingresado personas externas, abrieron las rejas de seis puestos y sustrajeron efectivo y elementos como netbooks, celulares y tablets", detalló.
Otro dato incorporado a la investigación fue que en al menos dos comercios había cámaras de seguridad internas que fueron desactivadas. Por el momento, no estaba determinado si quienes ingresaron conocían previamente el funcionamiento del lugar, una circunstancia que debía establecer la pesquisa policial.
"Estamos muy preocupados. Es un lugar donde siempre está la Policía presente, circula gente y hay muchas cámaras de seguridad", expresó Cuello. Desde el municipio solicitaron que eventuales testigos o vecinos que hayan observado movimientos sospechosos aporten información.
"Incertidumbre y bronca" entre los afectados
Los comerciantes manifestaron su preocupación por las pérdidas y por la vulneración de un espacio que consideraban seguro. "Hay angustia. Llegar al lugar y encontrarse con este panorama es realmente preocupante", sostuvo la coordinadora.
Uno de los trabajadores afectados contó a Elonce que del comercio se llevaron efectivo, un celular y una tablet. "Tenemos incertidumbre y bronca", expresó mientras el local retomaba su actividad.
La investigación permanecía abierta para reconstruir el recorrido de los autores, identificar a los responsables e intentar recuperar los elementos sustraídos.