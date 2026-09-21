Los fondos de las Tarjetas Sociales se acreditarán este jueves 24

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos estarán disponibles desde las 8. El depósito alcanzará a titulares de Riesgo Social, sus complementos y el programa provincial para personas con celiaquía.
Los fondos correspondientes a las Tarjetas Sociales se acreditarán este jueves 24 de septiembre, a partir de las 8, según informó el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos.
La medida fue comunicada por la Secretaría de Seguridad Alimentaria, a través de la Dirección de Políticas Alimentarias.
La acreditación incluirá los montos mensuales de la tarjeta de Riesgo Social y sus respectivos complementos. También se habilitarán los fondos destinados a beneficiarios del programa provincial para personas con celiaquía.