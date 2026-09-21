 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Desarrollo Humano

Los fondos de las Tarjetas Sociales se acreditarán este jueves 24

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos estarán disponibles desde las 8. El depósito alcanzará a titulares de Riesgo Social, sus complementos y el programa provincial para personas con celiaquía.

21 de Septiembre de 2026
Tarjetas Sociales
Tarjetas Sociales

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos estarán disponibles desde las 8. El depósito alcanzará a titulares de Riesgo Social, sus complementos y el programa provincial para personas con celiaquía.

Los fondos correspondientes a las Tarjetas Sociales se acreditarán este jueves 24 de septiembre, a partir de las 8, según informó el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos.

 

La medida fue comunicada por la Secretaría de Seguridad Alimentaria, a través de la Dirección de Políticas Alimentarias.

 

La acreditación incluirá los montos mensuales de la tarjeta de Riesgo Social y sus respectivos complementos. También se habilitarán los fondos destinados a beneficiarios del programa provincial para personas con celiaquía.

Temas:

Ministerio de Desarrollo Humano Tarjeta de Riesgo Social seguridad alimentaria
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso