PAMI actualiza el tope para acceder a medicamentos gratis en octubre: quiénes podrán solicitarlos

El PAMI actualizará desde octubre los parámetros de ingresos utilizados para acceder a medicamentos ambulatorios con cobertura del 100% mediante el subsidio por razones sociales. El límite general informado pasará a $653.622,77 mensuales, como consecuencia de la actualización del haber mínimo previsional que sirve como referencia para determinar el acceso al beneficio.

El criterio económico establece que los ingresos del afiliado deben ser inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales. En septiembre ese umbral se ubicaba en $642.949,80, calculado sobre una jubilación mínima de $428.633,20, valor establecido oficialmente por ANSES para ese mes.

Para octubre, el nuevo límite será de $653.622,77 mensuales. En aquellos hogares donde el afiliado o alguna persona de su grupo conviviente posea Certificado Único de Discapacidad (CUD), el parámetro se eleva a tres haberes mínimos y alcanzará los $1.307.245,53.

Qué requisitos exige PAMI

Superar o quedar por debajo del tope de ingresos no es la única condición que analiza PAMI para otorgar la cobertura completa. El régimen también exige que el afiliado no tenga medicina prepaga y que no sea propietario de más de un inmueble.

Entre los criterios patrimoniales también se establece que el solicitante no debe poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo, ni ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena. Además, no puede tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad, salvo cuando el afiliado o un integrante de su grupo conviviente posea CUD.

El subsidio está destinado a personas que no puedan afrontar el costo de sus tratamientos con los descuentos habituales disponibles. Cuando se cumplen los requisitos, el organismo puede otorgar una cobertura del 100% para medicamentos ambulatorios incluidos dentro del esquema previsto por razones sociales.

Cómo pedir los medicamentos gratuitos

El trámite ante PAMI puede iniciarse de manera online o realizarse presencialmente en una agencia. Para gestionarlo se requiere el DNI, la credencial de afiliación y una receta electrónica emitida por un profesional del sistema que incluya el diagnóstico correspondiente o su codificación CIE-10.

La solicitud puede ser realizada por el propio afiliado, su apoderado o un familiar. Para hasta cuatro medicamentos existe la posibilidad de completar el procedimiento por internet, mientras que para una cantidad mayor intervienen otras instancias de evaluación dentro del Instituto.

En los casos de hasta seis medicamentos, la evaluación depende de la Unidad de Gestión Local correspondiente. Cuando se necesitan más de seis prescripciones, la solicitud debe ser analizada también por el nivel central, con documentación adicional vinculada con el tratamiento indicado.

Qué ocurre si los ingresos superan el límite

Existe una vía de reconsideración para determinados afiliados que no cumplen con los requisitos de ingresos o de cobertura médica. Puede utilizarse cuando el costo de los medicamentos necesarios representa al menos el 15% de los ingresos previsionales mensuales de la persona solicitante.

En esos casos, PAMI puede requerir un informe social, una evaluación de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica antes de resolver la cobertura. Los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a los requisitos socioeconómicos generales, aunque deben efectuar el trámite para solicitar el subsidio.

De esta manera, desde octubre el nivel de ingresos volverá a modificarse junto con la actualización de los haberes previsionales. El nuevo parámetro ampliará nominalmente el límite económico para solicitar medicamentos sin cargo, aunque cada afiliado deberá cumplir además con las restantes condiciones establecidas para acceder a la cobertura del 100%.