Ofrecen alojamiento y comida a cambio de trabajar 30 horas semanales en una localidad de la Patagonia: los detalles

Un voluntariado en la Patagonia ofrece alojamiento y comidas a cambio de 30 horas semanales

Una propuesta de voluntariado permite vivir en la Patagonia con alojamiento y comida incluidos a cambio de colaborar 30 horas semanales en un ecoalojamiento de Camarones, localidad ubicada sobre la costa de Chubut. La convocatoria está publicada en la plataforma Worldpackers y contempla estadías de entre 25 días y dos meses.

El lugar funciona en una estancia histórica ubicada junto al océano y cuenta con una reserva de fauna marina y costera. Además, dispone de una huerta biodinámica, gallinas y un viñedo próximo a la costa.

La propuesta está orientada a personas que quieran conocer la Patagonia mientras colaboran con distintas actividades vinculadas al funcionamiento del establecimiento. La jornada de trabajo se distribuye en cinco horas diarias, con dos horas de tareas durante la mañana y otras tres por la tarde.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Entre las actividades previstas se encuentra la preparación y el servicio de comidas, una tarea que forma parte de las necesidades habituales del ecoalojamiento.

También se solicita colaboración para el cuidado de animales, reparaciones y trabajos de construcción, además de tareas relacionadas con la huerta y el campo, como sembrar y cosechar.

A cambio de estas tareas, los voluntarios reciben alojamiento y las tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. La propuesta también contempla el acceso a una cocina equipada y un lavadero.

Entre los beneficios incluidos aparecen además bicicletas, excursiones y distintas actividades que pueden realizarse durante el tiempo libre.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a personas de entre 22 y 60 años. No es necesario contar con un nivel avanzado de idiomas para participar.

Pueden postularse viajeros que quieran realizar la experiencia de manera individual, parejas o dos personas que deseen compartir la estadía y las tareas.

La estadía mínima prevista es de 25 días, mientras que la máxima alcanza los dos meses, por lo que se trata de una alternativa pensada para quienes tengan disponibilidad para permanecer varias semanas en la región.

Cómo es la propuesta para vivir en Camarones

El voluntariado combina las tareas de colaboración con la posibilidad de permanecer en un entorno natural de la costa patagónica. El establecimiento se encuentra en una zona vinculada con la fauna marina y las actividades rurales.

Según la convocatoria publicada en Worldpackers, el anfitrión busca personas disponibles durante los próximos meses. La postulación y el contacto para conocer las condiciones de la experiencia deben realizarse directamente a través de esa plataforma.

Es importante tener en cuenta que los pasajes, el seguro de viaje y los traslados internos no están incluidos dentro del voluntariado. Esos gastos quedan a cargo de cada participante.