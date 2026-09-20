Maratón de Buenos Aires: el keniano Bethwel Kibet Chumba ganó la carrera de 42 kilómetros

Bethwel Kibet Chumba fue el primero en completar la carrera

El keniano Bethwel Kibet Chumba ganó la Maratón de Buenos Aires 2026 tras completar los 42,195 kilómetros en 2 horas, 8 minutos y 28 segundos. La competencia se disputó este domingo con 16.384 corredores de 64 países.

La largada se realizó a las 7 en el cruce de las avenidas Presidente Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo. El circuito atravesó distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Recoleta, Puerto Madero y La Boca.

Foto: Jaime Olivos

Chumba ganó y hubo presencia de Kenia en el podio

El segundo puesto de la clasificación masculina fue para el ruandés John Hakizimana, quien completó la carrera en 2 horas, 8 minutos y 39 segundos. El tercer lugar quedó en manos del keniata Felix Kiptoo Kirwa, con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 24 segundos.

En la competencia femenina, el dominio también correspondió a atletas de Kenia. Rebecca Kangogo Chesir ganó con un registro de 2 horas, 23 minutos y 36 segundos y estableció un nuevo récord del circuito porteño.

El segundo puesto fue para Rodah Jepkorir Tanui, con 2 horas, 24 minutos y 49 segundos, mientras que Emmah Cheruto Ndiwa terminó tercera con 2 horas, 26 minutos y 55 segundos.

Ignacio Erario fue el mejor argentino

Entre los corredores argentinos, Ignacio Erario se consagró campeón nacional al finalizar en 2 horas, 16 minutos y 42 segundos.

El segundo lugar entre los argentinos fue para Ignacio Reyes, con un tiempo de 2 horas, 21 minutos y 46 segundos, mientras que Esteban Angulo completó el podio nacional con 2 horas, 23 minutos y 1 segundo.

Ignacio Erario

El chileno Ricardo Rojas fue el mejor sudamericano de la competencia, al registrar 2 horas, 14 minutos y 47 segundos. En la clasificación femenina argentina, Chiara Mainetti terminó primera con 2 horas, 38 minutos y 25 segundos. La siguieron Anahí Castaño, con 2 horas, 44 minutos y 21 segundos, y Mercedes Piredda, con 2 horas, 48 minutos y 11 segundos.

Un circuito por distintos barrios de Buenos Aires

La Maratón de Buenos Aires tuvo un recorrido de 42,195 kilómetros que comenzó y finalizó en el sector de Figueroa Alcorta y Dorrego.

Los corredores atravesaron Palermo, Recoleta, Puerto Madero, La Boca y otros puntos de la Ciudad. Durante la prueba hubo puestos de abastecimiento desde el kilómetro 5 y luego cada 2,5 kilómetros, con agua y bebidas isotónicas. También se entregaron frutas en los kilómetros 20 y 30.

Foto: Jaime Olivos

Del total de participantes, 10.615 fueron argentinos y 5.769 llegaron desde otros países. La competencia reunió a corredores de las 24 jurisdicciones del país y contó con 5.246 mujeres inscriptas.

Brasil fue el país extranjero con mayor cantidad de participantes, con 2.769 corredores. También hubo representantes de Chile, Colombia, Uruguay, Perú, México, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Ecuador, entre otros países.

La competencia contó con el sello World Athletics Label y combinó la participación de atletas profesionales con miles de aficionados que afrontaron la distancia de 42,195 kilómetros.