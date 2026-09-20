Dos paranaenses murieron en un accidente en Mendoza: confirmaron las identidades

El accidente ocurrió en la tarde del domingo en San Rafael

Dos personas oriundas de Paraná murieron en un accidente fatal ocurrido en San Rafael, Mendoza, donde un Renault Mégane en el que viajaban cuatro turistas entrerrianos chocó contra una Volkswagen Amarok. Las víctimas fueron identificadas como Ángel Santos Gómez y Norma Alicia Santa Cruz, ambos de 73 años, publicó el sitio MDZ Online.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:05 de este domingo en la intersección de calle Cubillos y la Ruta Nacional 143. Según la información preliminar, el Renault Mégane circulaba por Cubillos en dirección norte y, al llegar al cruce, impactó contra la camioneta Volkswagen Amarok, que avanzaba por la ruta en sentido este-oeste.

Como consecuencia de la violencia del impacto, el conductor del automóvil y una de sus acompañantes fallecieron en el lugar. Los otros dos ocupantes del Mégane resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Schestakow.

Los cuatro ocupantes del auto eran turistas de Paraná

En el Renault viajaban cuatro personas provenientes de Paraná que se encontraban de viaje por la zona de San Rafael. Las víctimas fatales fueron identificadas como Ángel Santos Gómez, de 73 años, y Norma Alicia Santa Cruz, también de 73.

Los otros dos ocupantes fueron identificados como Oscar Alfredo Gómez, de 70 años, y Cristina Mabel Conción, de 59. Ambos recibieron asistencia médica y fueron derivados al Hospital Schestakow.

De acuerdo con la información difundida sobre el estado de los heridos, los ocupantes del Mégane presentaban politraumatismos y, en uno de los casos, se informó una pérdida de conocimiento recuperada.

Tres integrantes de la camioneta también fueron hospitalizados

En la Volkswagen Amarok viajaban Sergio Fabián Rojas, de 43 años; Romina Anabel Luján, de 37; y su hijo Gianluca Fabián Rojas, de 18.

Los tres fueron trasladados al Hospital Schestakow, donde fueron diagnosticados con politraumatismos y quedaron en observación. En total, el accidente dejó dos personas fallecidas y cinco heridas, de acuerdo con el reporte difundido por medios mendocinos.

Investigan cómo ocurrió el choque

Tras el accidente, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía de Mendoza, personal de Policía Científica y agentes de Vialidad, además del Servicio de Emergencias Coordinado.

Las autoridades realizaron las primeras actuaciones y dispusieron medidas para establecer la mecánica del siniestro. También se ordenaron los correspondientes dosajes de alcohol a los conductores.

Mientras se desarrollaban las pericias, el tránsito permaneció condicionado en la zona del cruce de la Ruta Nacional 143 y calle Cubillos.