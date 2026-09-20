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Policiales La causa se acerca al juicio oral

Confirmaron el procesamiento de ocho acusados de vender drogas por Telegram en Concordia

La Justicia confirmó el procesamiento de ocho acusados de vender drogas por Telegram. Entre ellos están un jugador de rugby y un ordenanza escolar. Habrían utilizado un grupo denominado “Droga Concordia” para ofrecer estupefacientes.

20 de Septiembre de 2026
Procesaron a ocho acusados de vender drogas por Telegram.
Procesaron a ocho acusados de vender drogas por Telegram. Foto: (Concordia Policiales).

La Justicia confirmó el procesamiento de ocho acusados de vender drogas por Telegram. Entre ellos están un jugador de rugby y un ordenanza escolar. Habrían utilizado un grupo denominado “Droga Concordia” para ofrecer estupefacientes.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento de ocho acusados de vender drogas por Telegram mediante un grupo denominado “DROGA CONCORDIA”. La resolución ratificó lo dispuesto por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi.

 

Los procesados son Luciano Romero Hergenzter, Lautaro Miño Ramos, Emanuel Rojas, Ignacio Fink, Isaías Suárez, Milena Sánchez, Tomás López y Jesús Báez. Además, se mantuvieron los embargos por seis millones de pesos para cada uno.

 

La decisión dejó al expediente más cerca de una eventual elevación a juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná. La Cámara también rechazó planteos de nulidad formulados por las defensas contra distintas medidas de investigación.

 

Cómo funcionaba la presunta red

 

Según la investigación, los acusados utilizaban Telegram para ofrecer y comercializar estupefacientes. Algunos operaban bajo nombres de usuario como “La Bomba”, “Ponte Perro”, “Farmaceuta” y “Vikendi”.

 

Para reconstruir las operaciones participaron tres agentes reveladores de la División Antidrogas Concordia de la Policía Federal Argentina. Los efectivos ingresaron al grupo simulando ser compradores y reunieron información que fue complementada con intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente.

 

Entre los procesados figura Luciano Romero Hergenzter, deportista vinculado al rugby y con paso por el Club Salto Grande. De acuerdo con la acusación, habría creado y administrado el grupo de Telegram, poniendo ese espacio a disposición de quienes comercializaban las sustancias.

 

Un ordenanza, entre los procesados

 

A Emanuel Rojas, en tanto, la investigación le atribuyó el presunto rol de transportista de los estupefacientes. Según publicó Concordia Policiales, se desempeñaría como ordenanza en la Escuela Vélez Sarsfield.

 

La Cámara confirmó además los embargos dispuestos sobre los bienes de los ocho imputados, junto con las restantes medidas cuestionadas por sus defensas.

 

En el expediente todavía permanece pendiente una solicitud de suspensión del juicio a prueba presentada por la defensa de Romero Hergenzter. Ese planteo deberá resolverse mientras la investigación avanza hacia una posible instancia de juicio oral.

Temas:

Drogas Estupefacientes Cámara Federal de Apelaciones Concordia
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