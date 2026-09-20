Villaguay: un operativo por abigeato terminó con tres detenidos y numerosos elementos secuestrados

Tres personas fueron aprehendidas este domingo en Villaguay en el marco de una investigación por presunto abigeato, luego de que se encontraran restos de un animal vacuno recientemente faenado, armas de fuego y otros elementos en inmediaciones del denominado Basural Viejo.

El procedimiento comenzó durante la mañana a partir de un aviso que advertía sobre la presencia de varias personas que estarían realizando actividades de caza en ese sector. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a cinco personas que se disponían a cargar bolsas, mochilas y una canoa en un automóvil.

Al advertir la presencia de los efectivos, dos de ellas escaparon, mientras que las otras tres fueron aprehendidas. A partir de esa situación se inspeccionaron el vehículo y sus inmediaciones, donde fueron encontrados los elementos que posteriormente quedaron a disposición de la Justicia.

Hallaron restos de un vacuno faenado

Entre lo secuestrado había bolsas de arpillera que contenían carne y restos de un animal vacuno que, de acuerdo con la información oficial, había sido faenado recientemente. El hallazgo derivó en actuaciones vinculadas a una posible causa de abigeato.

También se encontraron tres escopetas que no contaban con la documentación correspondiente, junto con 17 vainas servidas calibre .36 y 14 cartuchos de distintos calibres.

A estos elementos se sumaron ocho cuchillos de diferentes tamaños y otros objetos considerados de interés para determinar las circunstancias en las que se produjo la faena y establecer la eventual participación de las personas investigadas.

También secuestraron una canoa y redes

Durante el procedimiento fueron hallados además siete trasmallos confeccionados con piola y tanza, para los cuales no se presentó permiso de pesca. Los elementos quedaron secuestrados junto con el resto de lo encontrado.

La investigación incorporó también una canoa de fibra de aproximadamente cinco metros de largo, con sus respectivos remos, y el automóvil que presuntamente iba a ser utilizado para trasladar los elementos.

Todo el material fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente. Las actuaciones buscan establecer el origen del animal faenado y determinar si existe relación entre los elementos encontrados y un eventual hecho de abigeato.

Tres personas quedaron a disposición de la Justicia

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la autoridad judicial dispuso que las tres personas aprehendidas fueran trasladadas a dependencias policiales de Villaguay, donde quedaron supeditadas a la investigación.

En paralelo, continúan las actuaciones relacionadas con las otras dos personas que se alejaron del lugar al iniciarse el procedimiento, así como las medidas destinadas a reconstruir lo sucedido en la zona del Basural Viejo.

La causa deberá determinar la procedencia de los restos vacunos, la propiedad del animal y la responsabilidad que eventualmente pueda corresponder a cada una de las personas involucradas. Hasta el momento no se informó la identidad de los aprehendidos.