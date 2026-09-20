San José: un joven sufrió lesiones graves tras chocar su moto contra un guardarraíl

Un joven de 19 años resultó con lesiones graves durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un siniestro vial en San José, departamento Colón. El hecho ocurrió en la rotonda ubicada en la intersección de la ex Ruta 26 y el camino a Liebig.

De acuerdo con la información disponible, el joven circulaba en una motocicleta Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos en sentido Este-Oeste cuando, al ingresar a la rotonda, habría perdido el control del vehículo por causas que todavía se investigan.

Como consecuencia de la maniobra, la motocicleta impactó contra el guardarraíl y el conductor cayó posteriormente sobre la cinta asfáltica. En la información oficial no se menciona la participación de un automóvil en el accidente.

El joven fue trasladado al hospital

Tras el siniestro ocurrido en San José, el motociclista recibió asistencia y fue trasladado al hospital local para ser evaluado por personal médico.

En el centro asistencial se constató que presentaba una fractura de muñeca, lesión que fue informada oficialmente como de carácter grave.

No se brindaron otros detalles sobre su evolución posterior ni se informaron otras personas lesionadas como consecuencia del episodio.

Retuvieron la motocicleta

En el lugar también intervino personal de Inspección Municipal, que realizó las actuaciones correspondientes sobre el vehículo involucrado.

La motocicleta fue retenida debido a que, según se informó, carecía de la documentación requerida para circular.

Mientras tanto, continúan las actuaciones para establecer las circunstancias que provocaron que el joven perdiera el control del rodado al ingresar a la rotonda de San José.