Madrugada con dos incidentes en Paraná: un choque sin heridos y un auto incendiado

La madrugada de este domingo dejó dos episodios en distintos sectores de Paraná: un choque entre dos vehículos en calle Nogoyá y el incendio de un automóvil en la zona de Juan Manuel de Rosas y Ferrarotti. No se registraron personas lesionadas.

El siniestro vial ocurrió sobre Nogoyá, entre La Rioja y San Luis. Por motivos que aún no fueron determinados, un automóvil Ford impactó contra la parte trasera de una Renault Duster.

Según la información disponible, ambos vehículos circulaban por calle Nogoyá en sentido Este-Oeste cuando se produjo la colisión. El episodio ocasionó únicamente daños materiales.

Un automóvil se incendió en otro sector de Paraná

Durante la misma madrugada se registró otro hecho en Paraná, esta vez en la intersección de Juan Manuel de Rosas y la peatonal Ferrarotti.

Allí se constató que un Volkswagen Bora había sufrido un incendio que afectó principalmente su parte delantera. Tampoco se informaron personas heridas por este episodio.

Las circunstancias en las que comenzó el fuego todavía no fueron establecidas y forman parte de una investigación.

Buscan determinar cómo se originó el incendio

Entre las medidas adoptadas se encuentra el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones del lugar donde fue encontrado el vehículo.

El análisis de las imágenes buscará reconstruir lo ocurrido y determinar si el incendio se produjo de manera accidental o si pudo haber existido algún tipo de intencionalidad.

Mientras continúa esa investigación, el choque de calle Nogoyá quedó circunscripto a daños materiales. Los dos hechos se produjeron durante las primeras horas de este domingo en distintos puntos de Paraná.