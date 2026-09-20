Lo sorprendieron pescando en el río Paraná en medio de la veda, amenazó a los agentes y huyó nadando

Un hombre fue sorprendido mientras pescaba en una zona vedada del río Paraná, en Corrientes, y escapó luego de amenazar presuntamente con un cuchillo al personal que intentaba identificarlo. Durante la fuga dejó documentación que permitió establecer su identidad.

El procedimiento se produjo cuando efectivos de la Policía Rural y Ecológica, junto con personal de Recursos Naturales y Prefectura Naval Argentina, patrullaban el sector conocido como “los cables”. Allí observaron a una persona a bordo de una canoa denominada “Facu”, con una red extendida.

Los agentes le indicaron que no podía utilizar el mallón debido a que se encontraba dentro de un área alcanzada por la veda extraordinaria. Sin embargo, al regresar horas después por el mismo sector comprobaron que la red había sido colocada nuevamente en el agua.

Amenazó a los agentes y comenzó la fuga

Ante esa situación, el personal volvió a acercarse con el objetivo de identificar al pescador y notificarlo por la infracción. De acuerdo con el informe policial, el hombre se resistió al procedimiento y exhibió un cuchillo con el que habría amenazado a los intervinientes.

Luego cortó una soga y comenzó a escapar en su embarcación por aguas del río Paraná. Los agentes iniciaron una persecución para intentar detenerlo.

Cuando se encontraba a unos 50 metros de la costa, el hombre se arrojó al agua y continuó la fuga nadando. Tras alcanzar tierra firme, ingresó corriendo entre la vegetación y logró alejarse del lugar.

Dejó documentos y elementos personales

Aunque consiguió escapar, en el procedimiento quedaron distintos elementos que permitieron avanzar con su identificación. Según se informó oficialmente, se trataría de un hombre domiciliado en Isla del Cerrito, provincia del Chaco.

Las autoridades secuestraron la canoa, el motor, una extensa red, un teléfono celular, documentación, dinero en efectivo y otros efectos personales. Todo quedó a disposición de la investigación.

A partir de las actuaciones realizadas, la Fiscalía interviniente dispuso el inicio de una causa por supuesto atentado y resistencia a la autoridad.

La veda vigente en el río Paraná

El episodio ocurrió en un sector alcanzado por una veda extraordinaria de pesca dispuesta por el Gobierno de Corrientes el 9 de septiembre. La medida fue adoptada luego de detectarse un importante cardumen de dorados en la zona de Empedrado.

La restricción estableció la prohibición total de la pesca deportiva, comercial y de subsistencia en el área delimitada. Posteriormente, sus alcances fueron extendidos aguas arriba del río Paraná.

La disposición tiene como objetivo proteger a los ejemplares durante el período de desove. En ese contexto se desarrollaba el patrullaje que terminó con el hallazgo de la red, el intento de identificación y la posterior fuga del pescador.