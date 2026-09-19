Dos detenidos y un fusil secuestrado en el límite entre Federal y Concordia

Dos hombres fueron detenidos este sábado por una causa vinculada a la tenencia ilegal de un arma de fuego, luego de un operativo policial realizado en el Camino del Duraznal, sobre el límite entre los departamentos Federal y Concordia.

El procedimiento se concretó durante el mediodía, a partir del aviso de un vecino de un establecimiento rural de la zona, quien alertó a la Policía sobre la presencia sospechosa de un automóvil Ford Sierra gris con dos ocupantes.

Créditos: Jefatura Departamental Federal

De acuerdo con la información policial, los hombres habrían dejado estacionado el vehículo y se habrían internado en un campo. Ante esta situación, personal del Destacamento Elías Romero, dependiente de la Jefatura Departamental Federal, y efectivos de la Brigada de Concordia, perteneciente a la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, desplegaron un operativo en el lugar.

Créditos: Jefatura Departamental Federal

Encontraron un fusil oculto en el campo

Durante el rastrillaje, los uniformados localizaron e identificaron a los dos hombres, de 33 y 56 años, ambos domiciliados en Colonia Roca. Posteriormente, en medio de la vegetación del lugar, encontraron oculto entre los mogotes un fusil calibre .30-06 con mira telescópica y cartuchería.

El arma fue secuestrada junto con su funda y los cartuchos, mientras que también se procedió al secuestro del Ford Sierra en el que se trasladaban los sospechosos.

Créditos: Jefatura Departamental Federal

Intervino la Fiscalía de Concordia

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la fiscal de turno, Dra. Julia Rivoira, dispuso la inmediata aprehensión de ambos hombres bajo la causa caratulada como “Supuesta Tenencia Ilegal de Arma de Fuego”, en infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

Créditos: Jefatura Departamental Federal

Los dos detenidos permanecen alojados en la alcaidía policial y quedaron a disposición de la magistratura interviniente de Concordia, por razones de jurisdicción. El operativo fue llevado adelante de manera conjunta por personal policial de Federal y Concordia, a partir de la alerta de un vecino de la zona rural.