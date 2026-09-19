Tragedia en la Río Negro: un camionero murió y otras dos personas resultaron heridas

La tragedia en la Ruta 22 ocurrió sobre el puente que une La Adela con Río Colorado. Dos camiones chocaron de frente y un conductor de 45 años murió. Otras dos personas fueron hospitalizadas y quedaron fuera de peligro.
Una tragedia en la Ruta 22 dejó como saldo un camionero muerto y otras dos personas heridas tras un violento choque frontal ocurrido sobre el puente que comunica la localidad pampeana de La Adela con Río Colorado, en Río Negro. El siniestro se produjo cerca de las 23 del viernes.
Según la información policial, estuvieron involucrados un camión de cargas generales de la empresa Expreso Río Negro y un camión cisterna perteneciente a Bravo Energy Argentina. Las circunstancias que provocaron la colisión son materia de investigación.
La víctima fatal era un hombre de 45 años, oriundo de Tigre, provincia de Buenos Aires, que conducía el transporte de cargas generales. Debido a la violencia del impacto, falleció en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.
Investigan cómo se produjo el choque
Las primeras actuaciones apuntan a determinar la mecánica del siniestro. Según informó la Policía al medio pampeano La Arena, “la dinámica del siniestro indica que el primer rodado habría invadido el carril contrario”.
Tras el impacto, uno de los vehículos quedó atravesado sobre la cinta asfáltica y provocó la obstrucción total de la Ruta Nacional 22. La situación obligó a desplegar un amplio operativo para asistir a las víctimas, retirar los rodados y garantizar la seguridad en el sector.
Los dos ocupantes del camión cisterna resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital José Cibanal, de Río Colorado. De acuerdo con la información difundida tras el accidente, ambos se encontraban fuera de peligro.
Mercadería y líquido quedaron sobre la ruta
El fuerte impacto provocó además que parte de la carga transportada quedara desparramada sobre la calzada. A ello se sumó un derrame proveniente del camión cisterna, situación que demandó tareas especiales durante varias horas.
Imágenes registradas después del siniestro mostraron elementos de la carga distribuidos a lo largo de varios metros de la ruta. Uno de los vehículos también dañó parte de la banquina y quedó peligrosamente ubicado cerca del borde del puente.
Las tareas de limpieza y remoción comenzaron durante la madrugada y se extendieron hasta aproximadamente las 8 de este sábado, debido a la necesidad de despejar completamente la calzada y controlar el líquido derramado.
Amplio operativo en el puente
En el lugar trabajaron efectivos policiales de La Pampa y Río Negro, junto con integrantes de los Bomberos Voluntarios de La Adela. El procedimiento estuvo encabezado por la Comisaría Departamental de esa localidad, con colaboración de la Unidad Regional III de General Acha.
También tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso la participación de la Agencia de Investigación Científica (AIC) para realizar las pericias y demás diligencias destinadas a establecer cómo ocurrió el choque.
La investigación deberá determinar ahora las circunstancias que derivaron en la colisión frontal. Mientras tanto, el episodio dejó como saldo la muerte del camionero bonaerense de 45 años, dos personas heridas y varias horas de interrupción sobre uno de los corredores viales que conectan La Pampa y Río Negro.