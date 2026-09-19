River perdió 2-1 en el Monumental con Huracán y no pudo acercarse a la punta

Con tantos de Cortés y Blondel, Huracán dio el batacazo en la fecha 10 del Torneo Clausura y se quedó con los tres puntos en el Monumental ante River.
River perdió 2-1 con Huracán en la noche del sábado en el Monumental, en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, impidiéndole acercarse a la punta de la Zona B.
Oscar Cortés y Lucas Blondel –uno en cada tiempo-, le dieron los tres puntos de oro al Globo. El empate transitorio fue de Tomás Galván.
Seguí las incidencias del partido:
Final del partido
ST - 42 minutos: ¡Otra situación desperdiciada por River!
Mauro Arambarri llegó al área, pero su disparo no fue certero. Respira Huracán, que metió tres cambios para aguantar el resultado con los ingresos de Hugo Nervo, Leandro Lescano y Emmanuel Ojeda.
ST - 39 minutos: Driussi tuvo el empate de River
El delantero falló dentro del área y su remate se fue apenas desviado. Sigue ganando Huracán 2-1.
ST - 35 MINUTOS: ¡GOL DE HURACÁN!
Lucas Blondel sacó un disparo rasante al palo derecho de Beltrán y el Globo vence 2-1 a River en el Monumental.
¡¡UN EX-BOCA AMARGA AL RIVER DEL LEÓN!! ¡¡BLONDEL CORTÓ LA CANCHA Y TERMINÓ LA JUGADA CON UN GRAN ZAPATAZO PARA EL 2-1 DE HURACÁN EN EL MONUMENTAL!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/5F7TbEEaKP— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026
ST - 20 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Tomás Galván sacó un remate espectacular desde afuera del área que se metió en el ángulo derecho de Hernán Galíndez. El Millonario llega al empate ante Huracán.
¡¡GALVÁN, EL DE LOS GOLAZOS DE RIVER!! ¡¡FIERRAZO AL ÁNGULO DE TOMY, DESDE AFUERA DEL ÁREA, PARA EL 1-1 ANTE HURACÁN EN EL MONUMENTAL!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/qXljPcsYpQ— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026
ST - 16 minutos: Primera variante en Huracán
Se retiró Facundo Kalinger e ingresó Juan Bisanz.
ST - 13 minutos: Otra situación para River
Cabezazo de Lucas Beltrán tras un centro de Correa que se fue cerca del palo derecho de Galíndez.
ST - 7 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A DRIUSSI POR OFFSIDE!
El delantero de River marcaba el empate pero el juez de línea levantó su banderín señalando el fuera de juego de Gonzalo Montiel, quien envió el centro posterior. Sigue ganando Huracán 1-0.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Final del primer tiempo
Huracán le gana 1-0 a River Plate en el estadio Monumental con un gol de Oscar Cortés. Se retiraron por lesiones Thiago Almada y Tobías Andrada.
49 minutos: ¡Enorme atajada de Galíndez ante un tiro libre de Correa!
El arquero de Huracán le quitó el gol al jugador de River en la última acción del primer tiempo.
40 minutos: ¡Correa casi convierte el empate de River!
El volante ofensivo se fue mano a mano con Galíndez y sacó un potente disparo que se fue por encima del travesaño.
36 minutos: ¡Segundo cambio en River!
Tobías Andrada dejó el campo de juego dolorido y le dejó su lugar a Mauro Arambarri. El mediocampista lloró en el banco de suplentes por una aparente lesión.
34 minutos: Otra llegada peligrosa de Huracán
El colombiano Cortés sacó un remate de zurda que pasó cerca del ángulo derecho de Beltrán. Huracán se impone en el Monumental.
24 minutos: Montiel tuvo el empate de River
El campeón del mundo no pudo cabecear de manera cómoda un centro pasado de Marcos Acuña. La pelota se fue cerca del palo de Galíndez. Huracán se impone 1-0.
11 minutos: ¡Driussi no pudo con Galíndez!
El delantero de River sacó un remate de derecha con destino de gol, pero el arquero de Huracán evitó el empate con una gran reacción.
9 MINUTOS: ¡GOL DE HURACÁN!
El colombiano Oscar Cortés lanzó un tiro libre que cruzó el área. La pelota picó y se metió al lado del palo izquierdo de Santiago Beltrán, que no llegó a desviarla. El Globo sorprende a River.
¡¡NO LA TOCÓ NADIE!! Centro venenoso de Cortés y GOL de Huracán, para que el Globo se ponga 1-0 ante River en el Monumental. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/b5hbgZ1sKK— SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026
6 minutos: ¡Cambio obligado en River!
Thiago Almada dejó el campo de juego por la molestia muscular que le afectó el muslo de la pierna izquierda. En su lugar ingresó Lucas Beltrán.
4 minutos: ¡Thiago Almada sintió una molestia muscular!
El jugador de River sufrió un dolor en la pierna izquierda y se tiró al césped. Leonardo Ponzio analiza una variante.
¡Comenzó el partido!
Facundo Tello dio la orden y ya juegan River y Huracán en el Monumental.
Formaciones confirmadas
Diego Martínez pondrá a: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés; Oscar Cortés y Jordy Caicedo.
River Plate formará con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa.