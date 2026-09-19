Paracao celebró sus 80 años con un torneo de esgrima que reunió a competidores de Paraná y Santa Fe

REDACCIÓN ELONCE
El torneo de esgrima por los 80 años de Paracao reunió a 21 participantes del club paranaense y Regatas de Santa Fe. Hubo categorías desde los 6 años hasta adultos y destacaron a Elonce el crecimiento de una disciplina que tiene en la institución su único espacio en Entre Ríos.
El torneo de esgrima por los 80 años de Paracao reunió este sábado a 21 participantes de diferentes edades en las instalaciones de la institución de Paraná. La jornada contó con representantes del club anfitrión y de Regatas de Santa Fe y finalizó con la correspondiente entrega de premios.
La competencia se desarrolló en distintas categorías y reunió a esgrimistas desde los 6 años hasta adultos. Los más pequeños, de entre 6 y 9 años, participaron de una modalidad formativa y no competitiva. También hubo categorías de 10 a 12, de 13 a 17 y mayores de 18 años.
Laura Cervera, instructora de la disciplina, explicó a Elonce que actualmente Paracao es el único club de Entre Ríos que ofrece esgrima. Esta particularidad hace que los encuentros con deportistas de Santa Fe resulten fundamentales para generar instancias de competencia y darle mayor difusión a la actividad.
Una disciplina que busca crecer en Paraná
"Es importante porque los chicos compiten aunque no tengan mucha experiencia", destacó la profesora. Hace aproximadamente 15 días ya se había realizado un encuentro entre ambas escuelas en Santa Fe, con una cantidad similar de participantes.
Actualmente, el espacio de Paracao cuenta con unos 15 alumnos de diferentes edades. Ante la falta de otros clubes entrerrianos que practiquen la disciplina, el grupo se encuentra afiliado a la Federación Santafesina de Esgrima para poder acceder a competencias cuando los deportistas cumplen con los requisitos necesarios.
Uno de los próximos desafíos será la participación de un niño entrerriano próximo a cumplir 11 años en los Juegos Nacionales Evita, donde representará a la provincia. La competencia aparece como una de las principales oportunidades para que los jóvenes esgrimistas puedan medirse con representantes de otros puntos del país.
Cinco años de esgrima en Paracao
La actividad comenzó en Paracao en 2020, aunque las primeras clases coincidieron con el inicio de las restricciones por la pandemia. La práctica pudo retomarse durante 2021 y desde entonces se mantiene de manera sostenida en la institución.
La instructora, sin embargo, lleva alrededor de 15 años enseñando esgrima en Paraná. Antes de llegar a Paracao, la disciplina tuvo actividad en el Club Social y, durante algunos meses de 2019, los entrenamientos llegaron a realizarse en Plaza Saenz Peña.
Quienes quieran iniciarse no necesitan contar inmediatamente con todo el equipamiento. Según explicaron, el material se presta durante las primeras clases y, si el alumno decide continuar, puede adquirir progresivamente guantes y otros elementos. El uso de máscara y protecciones reglamentarias resulta indispensable para desarrollar la práctica de manera segura.
Cuándo se puede practicar
Las clases se realizan todos los sábados de 9:30 a 12:30 horas en el Club Paracao. La temporada comienza habitualmente a mediados de febrero y se extiende hasta poco antes de Navidad.
Las personas interesadas pueden acercarse directamente a la institución, consultar por la actividad y participar inicialmente de una o dos clases antes de formalizar su inscripción.
Tras el torneo por el 80º aniversario, el grupo continuará con sus entrenamientos y proyecta realizar otro encuentro hacia principios de diciembre. En esa oportunidad, además de los alumnos, buscan involucrar a sus familias para acercarlas a la experiencia de practicar esgrima y continuar difundiendo un deporte que intenta ganar espacio en Paraná y Entre Ríos.