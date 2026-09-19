Entre Ríos definió su agenda cultural para los próximos meses: los principales eventos y propuestas

La agenda cultural de Entre Ríos para los próximos meses fue uno de los principales temas abordados durante una nueva reunión del Consejo Provincial de Cultura, que reunió a autoridades provinciales y representantes de distintas localidades. El encuentro permitió evaluar las acciones realizadas durante el año y organizar las iniciativas previstas hasta diciembre.

Entre los eventos destacados aparece la segunda edición de la Feria Provincial del Libro, que se desarrollará del 9 al 11 de octubre en Concordia. También se confirmó para el 6 de noviembre La Noche de los Museos Entrerrianos, cuya convocatoria permanece abierta para instituciones de toda la provincia interesadas en sumarse.

Otro de los acontecimientos centrales será el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), programado del 24 al 29 de noviembre. Antes de su realización, el festival contará con actividades previas en diferentes localidades entrerrianas.

Una agenda con propuestas itinerantes

Durante la reunión también se analizó la continuidad de los programas que recorren diferentes puntos del territorio provincial. Uno de ellos es Fogón Entrerriano, una iniciativa de música y danza que ya pasó por Villa del Rosario y Santa Anita.

El programa continuará en Rincón del Doll, Feliciano, Ibicuy, Pueblo General Belgrano, Gilbert y El Pingo. En paralelo, los Juegos Culturales Entrerrianos avanzan con sus instancias regionales destinadas a niños, adolescentes y jóvenes. Ya hubo encuentros en Crespo, Hernández, Feliciano, Ubajay y San Salvador y próximamente será el turno de Nogoyá.

También continuará Identidad en Territorio, Museos en Itinerancia, que luego de llegar a Pronunciamiento, Gobernador Mansilla y San Benito tendrá actividades en Colón, Sauce Montrull y Villa Elisa. Por su parte, Un Domingo de Teatro seguirá su recorrido en La Paz y Federal tras realizar funciones en otras siete localidades.

Música, arte y formación cultural

El Consejo repasó además el desarrollo de Casa Estudio, ciclo musical destinado a jóvenes autores seleccionados mediante una convocatoria provincial. La propuesta ya contó con representantes de Paraná, Villaguay, San Benito, Cerrito, Gualeguaychú, Villa Ana y Concepción del Uruguay.

También se evaluaron los Encuentros Entrerrianos de Arte realizados durante el año, con actividades de muralismo en Maciá, artes visuales en La Paz, danza en Paraná y teatro en Galarza y Gualeguay. A esto se sumaron convocatorias provinciales vinculadas con literatura, fotografía, artesanía, artes visuales, cine y teatro.

En el balance se destacó además que los conciertos didácticos de la Sinfónica de Entre Ríos alcanzaron a más de 6.000 estudiantes de escuelas de la provincia, junto con la participación de artistas en ciclos como Sala Expandida, Sala de Madera y AURA.

Trabajo conjunto con municipios

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó durante el encuentro la articulación con municipios y gobiernos locales para sostener una programación con alcance provincial.

Según señaló el funcionario, el objetivo es desarrollar una cultura entrerriana "activa y federal", con participación de los artistas y propuestas accesibles para la ciudadanía.

Con las actividades previstas para octubre y noviembre y la continuidad de los programas itinerantes, el Consejo Provincial de Cultura proyectó así la etapa final de su calendario 2026, con propuestas distribuidas en diferentes localidades de Entre Ríos.