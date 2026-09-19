Oro Verde se suma a la Noche Internacional de Observación de la Luna

El Observatorio de Oro Verde abrirá al público con una charla y observación guiada con telescopios, este sábado, desde las 20. La propuesta forma parte de una celebración mundial impulsada por la NASA.
La Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA) invita a participar de la Noche Internacional de Observación de la Luna en el Observatorio de Oro Verde, Entre Ríos. La actividad se realizará este sábado 19 de septiembre de 2026 y propone acercarse a nuestro satélite natural con el acompañamiento de integrantes de la institución.
La jornada incluirá una breve charla sobre la Luna y un circuito de observación guiada con distintos instrumentos. El público podrá conocer cráteres, mares lunares, relieves y sombras, y comprender qué está observando a través de los telescopios.
La Noche Internacional de Observación de la Luna reúne cada año a personas de distintas partes del mundo para compartir la observación y el conocimiento de nuestro satélite. Según informó la AEA, el Observatorio de Oro Verde fue registrado como uno de los puntos participantes de esta edición.
Horario, entradas y condiciones
La actividad comenzará a las 20:00. Se recomienda llegar entre 10 y 15 minutos antes. La entrada cuesta $6.000 por persona y los menores de 5 años no abonan. Las entradas se adquieren en la puerta, únicamente en efectivo; no hay venta anticipada.
La realización de la jornada está sujeta a las condiciones del cielo. Si está nublado, la actividad podrá suspenderse. Por eso, se recomienda consultar las redes oficiales de la Asociación Entrerriana de Astronomía antes de salir hacia el observatorio.