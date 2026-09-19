La temperatura llegará a los 27°C en Paraná, pero pronostican un marcado cambio de tiempo

El clima primaveral se encuentra bien instalado en Paraná y zona luego de haber sido irrumpido bruscamente en el comienzo de semana con mínimas del orden de los 6°C. Es que el viento del noreste impulsa el ascenso de temperaturas hasta alcanzar marcas agradables en el periodo del mediodía a la tarde.

El pronóstico anuncia con impecables condiciones de tiempo en la región pero un marcado desmejoramiento a lo largo del domingo, en el último día del invierno convencional.

Según publicó Meteored, las ultimas actualizaciones han mostrado un cambio no menor en la proyección: la llegada de un frente frío con baja probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas no se daría hacia la noche como indicaban las simulaciones iniciales, sino que se adelantaría algunas horas condicionando probablemente las actividades al aire libre en un día que arrancará muy prometedor para tales fines.

Tardes más con máximas superiores a 27°C en Paraná

La temperatura sigue en lento ascenso este sábado y se prevé termine alcanzando valores del orden de los 27°C en Paraná.

Un manto de nubosidad alta dejará pasar la luz solar, pero seguirá cubriendo en las próximas horas en forma notoria toda la región, moderando junto a la dirección del viento en cierta forma el ascenso térmico.

En la antesala de la primavera, pronostican una máxima de hasta 27°C en Paraná (foto Elonce)

El último sábado del invierno se presentará como una jornada ideal para aprovechar a realizar planes al aire libre o deportes, con temperaturas que seguirán siendo muy agradables. El día arrancará mayormente nublado con temperaturas mínimas de 15°C, para luego ascender en la tarde a valores nuevamente en el rango de 27°C sin ninguna chance de precipitación.

Domingo el día clave: llega un marcado cambio de tiempo

El domingo será un día que arrancará con la misma sintonía primaveral y agradable, pero que invitará a tomar recaudos pasado el mediodía.

La mañana será muy disfrutable para realizar planes al aire libre con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso moviéndose en el rango de 18°C a aproximadamente. La máxima estará muy condicionada a la hora que pueda llegar el frente frío con tormentas aisladas, aunque las previsiones más alentadoras indican que por la tarde podría llegar a darse un pico nuevamente del orden de 28°C.

Para la noche están pronosticadas ráfagas de viento norte rotando al sudeste de entre 42 y 59 km/h, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En la antesala de la primavera, pronostican una máxima de hasta 27°C en Paraná (foto Elonce)

Para el lunes se prevé el inicio convencional de la primavera bajo un ambiente muy distinto a los días previos, destacándose la fuerte intensificación del viento sudoeste rotando al este que podría dejar ráfagas a lo largo de buena parte del día de 42 a 50 km/h, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 24°C.