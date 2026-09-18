Cuándo comienza la primavera 2026 en Argentina y a qué hora será el equinoccio

La primavera 2026 en Argentina no comenzará el 21 de septiembre, pese a que ese día se realiza el festejo tradicional. El equinoccio se producirá el martes 22 y marcará oficialmente el cambio de estación. La hora exacta.
La primavera 2026 en Argentina comenzará oficialmente el martes 22 de septiembre, un día después de la tradicional celebración del Día de la Primavera y del Estudiante. El cambio de estación estará determinado por el equinoccio, que se producirá a las 21:05, hora argentina.
Aunque popularmente se considera al 21 de septiembre como el comienzo de la primavera, la fecha astronómica puede variar de un año a otro. En esta oportunidad, habrá que esperar hasta la noche del martes 22 para despedir formalmente al invierno en el hemisferio sur.
De acuerdo con los datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de septiembre ocurrirá exactamente a las 21:05 del martes 22. En ese momento comenzará la primavera en Argentina y el resto del hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte se iniciará el otoño.
Por qué la primavera no comienza siempre el 21 de septiembre
La variación en el comienzo de las estaciones se debe a que el tiempo que tarda la Tierra en completar su ciclo estacional alrededor del Sol no coincide exactamente con los 365 días establecidos en un año calendario.
El denominado año trópico tiene una duración aproximada de 365,2422 días. Esa diferencia de casi seis horas respecto del calendario convencional provoca desplazamientos en las fechas y horarios de equinoccios y solsticios.
Los años bisiestos permiten compensar parcialmente ese desfasaje mediante la incorporación de un día adicional cada cuatro años. Sin embargo, las correcciones del calendario gregoriano hacen que las estaciones no comiencen siempre en una fecha fija. Según explica el SHN, recién después de un ciclo de 400 años vuelven a iniciarse aproximadamente en los mismos días, precisó Mendoza Online.
Qué es el equinoccio de primavera
El equinoccio de primavera es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol se encuentra sobre el plano del Ecuador terrestre. La palabra equinoccio proviene del latín y suele traducirse como “noche igual”.
Durante este acontecimiento, los rayos solares inciden perpendicularmente sobre el Ecuador y ambos hemisferios reciben una cantidad similar de iluminación. Por esa razón, se suele señalar que durante el equinoccio el día y la noche tienen una duración prácticamente equivalente.
Este fenómeno ocurre dos veces al año. En el hemisferio sur, el equinoccio de marzo determina el comienzo del otoño, mientras que el de septiembre establece el inicio astronómico de la primavera.
Los días comenzarán a extenderse
Una de las consecuencias más perceptibles después del equinoccio de septiembre será el progresivo aumento de las horas de luz solar en Argentina. A medida que avance la primavera, los días serán cada vez más largos y las noches más cortas.
Este proceso continuará hasta el solsticio de diciembre, momento que marcará el inicio del verano y en el que se registrará la mayor cantidad de horas de luz del año en el hemisferio sur. Después de esa fecha, los días comenzarán nuevamente a acortarse.
Por lo tanto, habrá una diferencia entre la celebración popular y el calendario astronómico en 2026. Mientras el Día de la Primavera y del Estudiante se festejará el lunes 21 de septiembre, el comienzo oficial de la nueva estación llegará recién 24 horas después.