Video: se salvó por segundos; una camioneta se desvió tras un choque y casi atropelló a una nena

Una camioneta se desvió tras un choque y casi atropelló a una nena que caminaba por la vereda en Junín de los Andes. El accidente ocurrió pasado el mediodía en la intersección de las calles Chubut y Gregorio Álvarez.

El impacto fue protagonizado por una Renault Kangoo y una Toyota Hilux. Como consecuencia de la colisión, uno de los vehículos perdió el control, salió de la calzada y terminó dentro del terreno de una vivienda ubicada en esa esquina.

Los dos conductores resultaron lesionados y debieron ser trasladados al hospital local para recibir atención médica. No se brindaron detalles sobre la gravedad de las heridas.

Una cámara registró la peligrosa secuencia

El accidente quedó grabado por una cámara de seguridad. Las imágenes mostraron que, pocos segundos antes del impacto, una nena caminaba por la vereda y atravesaba el sector hacia el cual se dirigieron los vehículos fuera de control.

En pocos segundos, una niña se salvó de milagro de ser víctima de un hecho vial en #JunínDeLosAndes: Una cámara de seguridad vecinal registró el impresionante choque entre dos camionetas que terminó incrustada en el jardín de una casa. 👇🏽 pic.twitter.com/CRxxLbGqlD — Mauro Cokii (@MauCokii) September 18, 2026

La niña pasó a escasa distancia del lugar donde finalmente se detuvo la camioneta. No fue alcanzada y pudo continuar su recorrido sin sufrir lesiones.

Reclamo de los vecinos por la velocidad

Habitantes del sector señalaron que la esquina ya había sido escenario de otro siniestro vial. En aquella oportunidad, un automóvil también terminó dentro de la misma propiedad afectada por este nuevo episodio.

Los vecinos cuestionaron, además, la velocidad con la que circulan automóviles y motocicletas por la zona, pese a que las calles son de tierra. Ante la reiteración de accidentes, reclamaron medidas para ordenar el tránsito y reducir el riesgo de nuevos choques.