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Policiales Impactante accidente en Junín de los Andes

Video: se salvó por segundos; una camioneta se desvió tras un choque y casi atropelló a una nena

Una Renault Kangoo y una Toyota Hilux chocaron pasado el mediodía en una esquina de Junín de los Andes. Uno de los vehículos ingresó al terreno de una casa, segundos después de que una niña pasara caminando por la vereda.

18 de Septiembre de 2026
Quedó registrado.
Quedó registrado.

Una Renault Kangoo y una Toyota Hilux chocaron pasado el mediodía en una esquina de Junín de los Andes. Uno de los vehículos ingresó al terreno de una casa, segundos después de que una niña pasara caminando por la vereda.

Una camioneta se desvió tras un choque y casi atropelló a una nena que caminaba por la vereda en Junín de los Andes. El accidente ocurrió pasado el mediodía en la intersección de las calles Chubut y Gregorio Álvarez.

 

El impacto fue protagonizado por una Renault Kangoo y una Toyota Hilux. Como consecuencia de la colisión, uno de los vehículos perdió el control, salió de la calzada y terminó dentro del terreno de una vivienda ubicada en esa esquina.

Los dos conductores resultaron lesionados y debieron ser trasladados al hospital local para recibir atención médica. No se brindaron detalles sobre la gravedad de las heridas.

Una cámara registró la peligrosa secuencia

 

El accidente quedó grabado por una cámara de seguridad. Las imágenes mostraron que, pocos segundos antes del impacto, una nena caminaba por la vereda y atravesaba el sector hacia el cual se dirigieron los vehículos fuera de control.

La niña pasó a escasa distancia del lugar donde finalmente se detuvo la camioneta. No fue alcanzada y pudo continuar su recorrido sin sufrir lesiones.

 

Reclamo de los vecinos por la velocidad

 

Habitantes del sector señalaron que la esquina ya había sido escenario de otro siniestro vial. En aquella oportunidad, un automóvil también terminó dentro de la misma propiedad afectada por este nuevo episodio.

Los vecinos cuestionaron, además, la velocidad con la que circulan automóviles y motocicletas por la zona, pese a que las calles son de tierra. Ante la reiteración de accidentes, reclamaron medidas para ordenar el tránsito y reducir el riesgo de nuevos choques.

Temas:

Junín de Los Andes Accidente Choque camioneta Renault Kangoo Toyota Hilux nena
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